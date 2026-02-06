Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

Moussa Diarra avait été exclu jeudi soir avec Anderlecht. Il risque une suspension de trois matches. La proposition a été transmise aujourd'hui au club qui doit encore l'accepter ou la rejeter.

Anderlecht avait terminé le match de coupe contre l'Antwerp réduit à neuf. Après l'expulsion de Sardella qui a reçu son deuxième carton jaune un quart d'heure avant la fin, Diarra a été expulsé avec un carton rouge direct environ cinq minutes plus tard.

Trois journées de suspension pour Diarra

L'arbitre M. Visser n'avait pas hésité a exclure immédiatement le joueur. Le parquet fédéral parle d'un “tacle imprudent avec la jambe gauche tendue, crampons en avant” et réclame trois journées de suspension ainsi que 3 000 euros d'amende.

La proposition a été transmise aujourd'hui à Anderlecht. S'ils ne l'acceptent pas, le dossier sera examiné mardi par le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel.

Suspendu seulement contre La Louvière?

Ainsi, Diarra pourra jouer contre Genk. Si Anderlecht fait appel de la décision du DCP, l'affaire sera traitée le vendredi 13 février, le lendemain du match retour de coupe contre l'Antwerp. Dans ce cas, Anderlecht ferait appel devant le Conseil Disciplinaire pour le Football Professionnel vendredi et la suspension de Diarra n'entrerait en vigueur que le 15 février, lors du match à domicile contre La Louvière.

Le deuxième carton jaune de Killian Sardella fait qu'il est suspendu pour le match retour en coupe. Il pourra cependant jouer dimanche avec les mauves et blancs contre Genk.