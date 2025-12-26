Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

La plaque commémorative en l'honneur de Thibaut Courtois est régulièrement vandalisée à l'Atletico. Le club a donc décidé de la retirer.

En 2017, Thibaut Courtois avait fait son entrée au Walk of Fame de l'Atletico Madrid. Fort de ses 154 matchs pour les Colchoneros, il avait marqué la renaissance du club lors des débuts de Diego Simeone. Une plaque commémorative en son honneur avait ainsi été érigée aux côtés de celles d'autres legendes du club. 

Sauf qu'à l'époque, Courtois évoluait encore à Chelsea. Depuis son transfert au Real Madrid, il est persona non grata dans son ancien club, toujours aussi attristé de son passage chez l'ennemi.

Plus en odeur de sainteté

Les supporters faisaient d'ailleurs encore souvent un détour par le Paseo de Leyendas, devant le Wanda Metropolitano, pour profaner la plaque de Thibaut Courtois. Tags, bière et urine renversées : le petit rectangle doré a maintes fois été pris pour cible.

Lassé, le club a décidé de retirer la fameuse plaque. Une décision saluée par les sympathisants des Colchoneros, qui n'en pouvaient plus de voir celui qu'ils considèrent comme un traître être toujours honoré.

Malgré les quatre trophées remporté par Courtois à l'Atletico (sans compter une finale de Ligue des Champions), notre compatriote n'y sera vraisemblablement jamais plu le bienvenu. En revanche, sa cote de popularité n'a jamais été si haute au Real.

