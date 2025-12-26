Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

L'Égypte a décroché sa deuxième victoire dans cette CAN, venant à bout de l'Afrique du Sud. Cette dernière est pourtant loin d'avoir démérité.

Après sa victoire de lundi contre le Zimbabwe, l'Égypte retrouvait l'Afrique du Sud pour son deuxième match de phase de poule. Le premier acte est assez fermé, avec seulement trois frappes au but. Mais alors que les deux équipes s'apprêtaient à revenir au vestiaire sur le score de 0-0, tout s'est enflammé.

Les Pharaons ont d'abord reçu un penalty très contesté. Mohamed Salah ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score. Mais dans l'euphorie, les Egyptiens ont vu leur latéral droit Mohamed Hany se faire exclure dans le temps additionnel, juste avant le repos.

Le penalty sifflé pour l’Égypte.



C’est très sévère pour les sud-africains…



pic.twitter.com/d4yjb6mF6I — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) December 26, 2025

Les Sud-Africains se rebiffent

Dos au mur mais en supériorité numérique, l'Afrique du Sud a sans surprise dominé la deuxième mi-temps. 74% de possession de balle, 17 tirs (dont 5 cadrés) : les hommes d'Hugo Broos ont tout tenté. Mais ils sont tombés sur un gardien égyptien en grande forme.

Les Sud-Africains ont poussé jusqu'au bout, pensant obtenir un penalty dans le temps additionnel, en vain. L'Égypte s'impose 1-0 mais aura montré quelques failles inquiétantes, dont a certainement pris note Rudi Garcia en vue de la Coupe du Monde.





Malgré leur match chahuté, les Pharaons font la bonne opération en prenant trois points d'avance sur leur adversaire direct à la première place. Dans l'autre match du groupe, l'Angola et le Botswana, les deux équipes battues lors de leur première rencontre, ont partagé (1-1).