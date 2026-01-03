Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana
Photo: © photonews

Le drame de Crans Montana, qui a fait plus de 40 morts et 115 blessés, a également frappé le FC Metz. Tahirys Dos Santos, joueur passé par l'Excelsior Virton, a été grièvement brûlé dans l'incendie.

L'année 2026 a débuté par des images de chaos en provenance de Suisse : à Crans Montana, station de ski en Suisse francophone, un incendie s'est déclaré dans un bar lors du fête du Nouvel An, piégeant de nombreuses personnes. À l'heure actuel, le bilan dramatique fait état d'au moins 47 morts et 115 blessés, certains grièvement.

Un drame qui a également touché le monde du football : le FC Metz a révélé via ses réseaux sociaux que l'un de ses jeunes joueurs, Tahirys Dos Santos (19 ans), faisait partie des personnes blessées dans l'incendie.

Un joueur qui "souffre terriblement"

"Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance", écrit le club lorrain sur ses réseaux sociaux.

Interrogé par BFM TV, l'agent de Dos Santos, Christophe Hutteau, a donné des nouvelles inquiétantes de son poulain :  "Je ne peux pas vous dire qu'il va bien, parce qu'il souffre terriblement. Il est brûlé à hauteur de 30% sur son corps", révèle-t-il.


Tahirys Dos Santos est brièvement passé par le centre de formation de l'Excelsior Virton durant sa jeunesse. Cette saison, il est un titulaire régulier de l'équipe B du FC Metz, en National 3. 

