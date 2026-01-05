Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach
Photo: © photonews

L'année commence fort en Premier League : nous sommes le 5 janvier 2026 et un deuxième grand club a licencié son entraîneur. Après Chelsea, c'est Manchester United qui s'est séparé de Ruben Amorim.

L'issue semblait inéluctable tant, depuis son arrivée, Ruben Amorim aura peiné à apposer sa griffe sur le jeu de Manchester United : ce lundi, le technicien portugais a été licencié par sa direction. Un couperet qui tombe le lendemain d'une nouvelle contre-performance en déplacement à Leeds United (1-1). 

Un deuxième partage d'affilée qui a confirmé la difficulté des Red Devils à enchaîner les bons résultats. Manchester United restait sur un 6/15 ces dernières semaines, et est actuellement 6e de Premier League à 11 points du top 3. 

Darren Fletcher assurera l'interim 

Ruben Amorim était arrivé entouré de grandes attentes il y a un peu plus d'un an, en provenance du Sporting Portugal. Il avait terminé la saison passée à une dramatique 15e place, et son message n'est jamais vraiment passé auprès de la direction, des joueurs ou des supporters mancuniens.

En attendant la nomination de son successeur, Darren Fletcher devrait assurer l'interim. Amorim est licencié juste au début d'un mercato lors duquel il réclamait des renforts adaptés à son système de jeu. Il avait récemment critiqué sa direction à ce sujet, et espérait recevoir plusieurs milieux de terrain, un attaquant et un ailier. 


Quelques jours après que Chelsea se soit séparé d'Enzo Maresca, la direction mancunienne a donc décidé d'en faire de même et de licencier un Ruben Amorim lâché de toutes parts et loin d'être convaincant. Senne Lammens attend de connaître l'identité de son futur coach...

Plus de news

