"C'est illégal, tout simplement" : Marc Brys allume encore une fois Samuel Eto'o
La hache de guerre n'est pas sur le point d'être enterré entre Marc Brys et la fédération du Cameroun. Licencié avant la CAN, l'ex-coach des Lions Indomptables est revenu une nouvelle fois sur la fin de son aventure.

Dès son arrivée à la tête du Cameroun, Marc Brys savait qu'il mettait les pieds dans un bourbier. La situation, bien que surréaliste, était "claire" : Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football, ne voulait pas de lui. Brys avait été mis en place par le Ministère des Sports, en guerre ouverte avec Eto'o.

Durant de longs mois, l'ancienne star du Barça et de l'Inter Milan a tout fait pour rendre la vie de Marc Brys impossible, et compliquer son travail en tant que sélectionneur. Des collaborateurs et membres du staff n'obtenant pas leur visa, des conditions de déplacement ubuesques, des coups de pression de la part d'Eto'o : Marc Brys a tout vécu, et tenu bon.

Marc Brys tacle une dernière (?) fois Samuel Eto'o 

Mais peu avant la CAN, le couperet tombait : la Fécafoot (fédération camerounaise de football) publiait sa "propre" liste pour la compétition, annonçant le licenciement de Brys et son remplacement par David Pagou. Alors que le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale, l'ex-sélectionneur est revenu sur la fin de son aventure.

"La façon dont les choses se sont passées est illégale. On ne voit ça nulle part ailleurs dans le monde du football, c'est tout simplement illégal", assène Marc Brys dans les colonnes de Sporza. "Je n'ai été informé ni par la Fécafoot ni par le ministère". 


Brys avait en effet été tenu dans le noir par le ministère également, attendant en vain ses billets pour le Maroc jusqu'à ce que la nouvelle tombe. "C'était un acte d'opportunisme. On ne peut pas tout chambouler à deux jours d'un grand tournoi. Quelqu'un voulait prouver sa supériorité", conclut-il. Ce quelqu'un étant bien sûr Samuel Eto'o. 

Cameroun
Afrique du Sud

