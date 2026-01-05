"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

Thomas Meunier était l'invité de Play Sports, diffuseur notamment de la Premier League en Belgique. Le Diable Rouge, qui n'a jamais joué en Angleterre, explique pourquoi ça ne s'est jamais fait.

Le joueur belge, qui prépare visiblement son après-carrière en intervenant quelques fois sur des plateaux TV. Apparu à plusieurs reprises chez Pickx+ Sports, c’était une grande première sur le plateau tout moderne de Play Sports pour lui. Il s’en réjouit d’ailleurs en soulignant la chouette équipe du média et en louant la beauté du plateau.

Thomas Meunier n’a jamais évolué en Angleterre, mais il n’en est pas passé loin : "Non, je ne suis jamais allé en Angleterre. J’ai eu des occasions, mais à chaque fois, il y avait des clubs concurrents à l’étranger."

"En fait, je pouvais aller en Angleterre, puis le PSG est venu, et puis j’ai encore pu après, mais le Borussia Dortmund est venu. À chaque fois, ça n’a pas été", précise-t-il.

Thomas Meunier à Manchester United ?

Il aurait pu rejoindre un club historique de Premier League, Manchester United : "Les Red Devils, il y a eu une approche. Mais il y a aussi eu West Ham, Tottenham et Middlesbrough."



Thomas Meunier évolue désormais au LOSC. Ce dimanche, son équipe devra éviter de tomber dans le piège de l’OL en Coupe de France. Il y aura ensuite un déplacement au Parc des Princes en championnat pour affronter le PSG, avant de partir en Espagne pour affronter le Celta Vigo.