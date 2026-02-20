Fin du calvaire juridique pour Thomas Meunier : la FIFA a tranché

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Fin du calvaire juridique pour Thomas Meunier : la FIFA a tranché
Photo: © photonews

Un an et demi après son départ de Trabzonspor, Thomas Meunier a obtenu gain de cause devant la FIFA.

Thomas Meunier avait quitté Trabzonspor en juillet 2024 pour rejoindre Lille. Un départ qui avait fait du bruit en Turquie. Son ancien club avait saisi la FIFA, estimant que le joueur n'avait pas respecté ses engagements.

Le défenseur belge avait activé une clause pour se libérer de son contrat. Un choix contesté par Trabzonspor à l'époque. L'affaire a été réglée par la FIFA au bout d'un an et demi.

Victoire de Meunier

Sur Instagram, Meunier a annoncé que la FIFA lui a donné raison. Aucune règle n'a été enfreinte et la plainte est rejetée. "Je tenais à rétablir la vérité en vous partageant ce verdict", a-t-il écrit, affirmant avoir respecté son engagement du début à la fin.

Arrivé libre au LOSC, le Diable Rouge s'est imposé comme un élément important sous les ordres de Bruno Genesio. Son expérience et sa "régularité" ont stabilisé la défense lilloise.


À 34 ans, il ne lui reste plus que six mois de contrat et aucune discussion pour une prolongation n'a encore abouti. L'ancien joueur de Dortmund devrait prendre une décision après la Coupe du Monde.

