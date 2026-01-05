Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

Lennart Karl est un futur grand, et a tout pour plaire aux supporters du Bayern Munich. Mais l'enfant du club a encore à apprendre en termes de communication...

Ses débuts ont été tellement géniaux et son statut de nouvelle star si soudain qu'on en oublierait que Lennart Karl n'a que 17 ans. Le milieu offensif du Bayern Munich n'est probablement pas encore habitué aux feux de la rampe, et cela s'est vu lors de propos tenus à des supporters bavarois auxquels il a rendu visite.

"C'est un rêve de jouer au Bayern Munich, c'est un très grand club. Mais un jour, je veux vraiment jouer pour le Real Madrid. C'est mon club de rêve", a ainsi confessé Karl dans des propos relayés par Sky Germany. "J'espère que cela restera entre nous !".

Lennart Karl a commis un faux-pas

Raté, bien sûr : une séance de questions-réponses donnée par la nouvelle coqueluche du plus grand club d'Allemagne ne pouvait pas passer inaperçue.

De nombreux supporters ont réagi avec colère à ces propos via les réseaux sociaux, même si d'autres ont bien sûr souligné la candeur de telles déclarations. Après tout, quel jeune joueur ne rêve pas de porter le maillot du Real Madrid un jour ou l'autre ?



Une chose est sûre : Vincent Kompany, pour qui la communication est très importante, tapera certainement gentiment sur les doigts de Lennart Karl. À 17 ans, ce dernier est la sensation de la saison, avec 6 buts en 17 matchs Bundesliga et Champions League confondus.