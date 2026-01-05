Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"
Photo: © photonews

La semaine d'Arthur Vermeeren s'est terminée par un carton rouge contre le FC Nantes ce dimanche, mais elle a apparemment été compliquée avant ça déjà.

L'Olympique de Marseille s'est effondré à domicile ce dimanche contre le FC Nantes, prenant deux cartons rouges avant même l'heure de jeu et s'inclinant 0-2. C'est Arthur Vermeeren, pour un véritable attentat sur Anthony Lopes, qui a été le premier exclu côté phocéen.

Un mauvais geste qui a coûté très cher à son équipe puisque Marseille a encaissé le 0-1 cinq minutes plus tard, et ne s'en est pas remis. C'était le premier carton rouge de la carrière de Vermeeren, qui n'a pas eu une semaine facile.

Arthur Vermeeren s'était "mal entraîné"

Roberto De Zerbi, son entraîneur, a en effet dévoilé au micro de beIN Sports après la rencontre que le Belge avait "passé une mauvaise semaine" : "Je l'ai donc convoqué dans mon bureau ce samedi. Je lui ai dit que j'avais confiance en lui et qu'il serait donc titulaire, même s'il était mal entraîné".

Une confiance pour laquelle Vermeeren l'aurait remercié, assure De Zerbi... qui en a été bien mal récompensé. "Je ne m'attendais pas à une telle prestation de sa part", reconnaît l'entraîneur de l'OM. 

Reste désormais à espérer qu'à son retour de suspension (qui pourrait ne pas être pour tout de suite), Arthur Vermeeren continue de disposer de la confiance de Roberto De Zerbi...

