Arthur Vermeeren retrouve une place de titulaire avec Marseille... mais sort à la mi-temps

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Photo: © photonews

Titulaire pour la première fois depuis le mois de janvier, Arthur Vermeeren a retrouvé du temps de jeu avec l'OM.

Arthur Vermeeren a retrouvé le plaisir d'être titulaire avec l'Olympique de Marseille. Depuis son carton rouge reçu contre Nantes début janvier, le Belge avait disparu des plans de Roberto De Zerbi. Il a passé plusieurs matchs à regarder ses coéquipiers depuis le banc.

Première titularisation avec Habib Beye

Le nouvel entraîneur a décidé de lui faire confiance dès son arrivée contre Brest. Un choix fort d'Habib Beye, qui montre clairement son envie de lui offrir un nouveau départ.

Positionné dans le cœur du jeu, Vermeeren a tenté d'apporter sa technique pour stabiliser l'équipe. Malgré la pression et l'enjeu, le Diable Rouge a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent.

Mené 2-0 à la pause après un doublé d'Ajorque, l'OM s'est retrouvé au pied du mur au bout de 30 minutes de jeu. Pour essayer de revenir au score, Beye a décidé de remplacer Vermeeren par un attaquant. Les Marseillais n'ont pas su inverser la tendance.


Avec un entraîneur qui compte sur lui pour l'instant, il a toutes les cartes en main pour relancer sa saison. Le Belge devra saisir chaque minute pour devenir un pilier du nouveau projet de Beye.

