Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

Le premier derby parisien de Ligue 1 depuis 47 ans s’est enfin déroulé ce dimanche au Parc des Princes, opposant le Paris Saint-Germain au Paris FC. Très attendu, ce choc de la capitale a vu le PSG dominer la majeure partie de la rencontre, tout en restant patient face à une équipe adverse bien regroupée.

Le tournant du match est survenu juste avant la mi-temps lorsque Désiré Doué a ouvert le score d’une très belle frappe à la 45e minute (1-0), mettant les champions en titre en tête juste avant la pause. Cette réalisation récompensait une domination progressive du PSG, même si les occasions franches restaient rares au fil des minutes.

Le PSG reste dans la roue du Racing Lens

Peu après le retour des vestiaires, le Paris FC a obtenu un penalty. Arnaut Geubbels s’est chargé de le transformer et a permis aux visiteurs de revenir au score (1-1, 51e), relançant l’intensité du derby.

La réaction du PSG ne s’est pas faite attendre : Ousmane Dembélé a repris l’avantage pour son équipe seulement deux minutes plus tard (2-1, 53e), profitant d’un contre rapide.



Dans la dernière demi-heure, malgré quelques tentatives des deux côtés, aucun but n’a été ajouté. Le PSG a su conserver ce court avantage pour s’imposer 2-1, une victoire qui permet de ne pas perdre de terrain par rapport au Racing Lens, leader.