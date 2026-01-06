Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

Actuellement prêté au Torino par le Napoli, Cyril Ngonge attire la Fiorentina. Le club italien étudie actuellement le profil du joueur belge.

Selon l’expert mercato italien Gianluca Di Marzio, la Fiorentina aurait coché son nom. L’équipe, actuellement 18e de Serie A, veut renforcer son secteur offensif cet hiver.

L’ailier droit belge évolue actuellement sous les couleurs du Torino, où il est prêté par Naples. Souvent titularisé en début de saison, le Diable Rouge semble avoir perdu sa place de titulaire lors des dernières rencontres, se contentant de minces entrées en jeu.

Un seul but cette saison

En 18 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, il a été buteur à une reprise et passeur décisif à deux reprises. Il n’est donc actuellement pas en grande confiance et espère bien relever la barre.

Écourter son prêt au Torino pour filer à la Fiorentina pourrait être une solution. Il reste cependant à voir ce que veut réellement le joueur et si le Napoli est prêt à effectuer ce changement. On est donc encore très loin d’une affaire conclue, mais la Fiorentina suit de très près le Diable Rouge.



La Fiorentina traverse une mauvaise passe. Actuel 18e de Serie A, le club a récemment remporté son premier match de la saison et veut remonter la pente. Le Torino est lui 11e et réalise un début de saison encourageant.