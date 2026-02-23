"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

Après le choc entre Wolverhampton et Crystal Palace, Tolu Arokodare et Romaine Mundle ont subi un déferlement de haine raciste en ligne.

Triste nouvelle en Premier League, où plusieurs actes racistes ont été signalés. Wolverhampton s'est incliné 1-0 face à Crystal Palace. L'ancien joueur de Genk, Tolu Arokodare, a reçu de nombreux messages racistes après la rencontre sur ses réseaux sociaux.

C'est son club qui a partagé l'information via ses réseaux officiels. Les Wolves se disent "choqués" par les nombreux messages. "Le racisme n'a sa place nulle part : ni dans le football, ni sur internet, ni dans la société. Nous condamnons ce comportement honteux et illégal avec la plus grande fermeté", explique le club.

Les clubs et la Premier League travaillent avec la police

"Tolu peut compter sur notre soutien total et inconditionnel. Aucun joueur ne devrait subir une telle haine en faisant son métier. Nous sommes à ses côtés, ainsi qu'aux côtés de tous les footballeurs victimes de ces abus de la part de comptes anonymes qui pensent agir en toute impunité."

Le club va collaborer avec la Premier League et la police pour identifier les coupables. Malheureusement, Tolu n'est pas le seul visé. Romaine Mundle, joueur de Sunderland, a lui aussi été la cible de messages insultants.





"Le comportement ignoble de plusieurs individus est inacceptable et ne sera toléré sous aucun prétexte", précise le club sur son site. "Ces personnes ne représentent ni Sunderland, ni nos valeurs, ni notre communauté. Elles ne sont pas les bienvenues chez nous."