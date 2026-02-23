"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

Anderlecht s'est imposé 2-4 à Zulte Waregem, mais a eu chaud. Les Mauves ont tremblé en seconde période avant de valider les trois points.

Cette victoire tombe à un moment où Anderlecht se cherchait aussi en dehors du terrain. Ils ont souffert sur la pelouse de Waregem avant de marquer trois fois en quatre minutes. "On a mis trois buts rapides", a confié Mihajlo Ilic après le match. "On s'y attendait et on s'était bien préparés. On savait qu'ils allaient attaquer fort en début de seconde période."

Et ça s'est confirmé. Après la pause, Zulte Waregem a été la meilleure équipe et s'est créé des occasions. "Ils ont eu des opportunités pendant les vingt premières minutes, mais c'est normal, ils jouent chez eux avec leurs supporters", a ajouté Ilic. "Le plus important, ce sont les trois points."

Des mois difficiles pour Mihajlo Ilic sous Besnik Hasi

Sous les ordres de Besnik Hasi, il ne jouait presque pas. Grâce à la blessure de Marco Kana, il est enfin titulaire. "Maintenant, je me sens bien. J'ai joué les derniers matchs et j'ai pris confiance. J'attendais ma chance et elle est arrivée. Le plus dur a été le premier match après deux mois sans match."

Le défenseur serbe a dû faire face à Anosike Emanta, un attaquant de 2m02. "C'était l'un des matchs les plus difficiles de ma carrière. C'est l'adversaire le plus coriace que j'ai affronté. Il est costaud et bon balle au pied. Si on le laisse jouer, il fait la différence."

Malgré une fin de match stressante, c'est la satisfaction qui domine. "On donne toujours notre maximum", a conclu Ilic. Anderlecht repart à Bruxelles avec les trois points.