🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

Muzamel Rahmat
| Commentaire
C'est le phénomène du moment en Ligue 1. Diego Moreira fait tourner les têtes avec Strasbourg cette saison. Dimanche, le Diable Rouge a brillé face à son ancien club Lyon, avec un but et une passe décisive.

Diego Moreira avait un rendez-vous spécial dimanche soir. Avec Strasbourg, il retrouvait Lyon, son ancien club. Avec un but magnifique en dehors de la surface et une passe décisive, l'ailier de 21 ans a montré qu'il avait changé de dimension depuis son départ du Rhône.

Il avait une revanche à prendre. Prêté à Lyon fin 2023 par Chelsea, il en était reparti avec un bilan de zéro but et zéro passe, ce qui lui avait valu le surnom moqueur d'Agent 007.

Petit chambrage envers Lyon

Élu homme du match, Moreira n'a pas manqué de chambrer ses détracteurs dans une vidéo publiée par Emanuel Emegha sur Snapchat. "Là-bas on m'appelait comment ? Agent 007. Mais ici, j'ai marqué !", a-t-il lancé avec un grand sourire. Avant d'ajouter en story sur son compte : "La justice de Dieu, Dieu est grand."

Forcément, un tel talent attire les regards. Strasbourg a fixé son prix à 30 millions d'euros et plusieurs clubs de Premier League sont sur les rangs. Le Diable Rouge est devenu l'un des visages forts de son club cette saison.

Lire aussi… Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Apprécié par Pierre Sage

Son ancien coach, Pierre Sage, avait déclaré avant la rencontre dans le journal L'Équipe qu'il n'était "pas surpris de son développement et de sa réussite". Il est convaincu que le Belge va "nous montrer de très belles choses d'ici la fin de la saison".

Commentaire
