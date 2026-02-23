Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

L'Atlético Madrid fait le plein de confiance en battant l'Espanyol 4-2 avant de défier le Club de Bruges. Menés tôt, les hommes de Simeone ont montré du caractère avant la Ligue des Champions.

L'Atlético Madrid a battu l'Espanyol Barcelone 4-2 samedi. Pour les Madrilènes, c'était la répétition générale avant le match retour de Ligue des champions contre le Club de Bruges, prévu mardi.

L'entraîneur Diego Simeone s'est montré satisfait de la réaction de son équipe. "J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Nous avons été menés très tôt, mais ça ne nous a pas perturbés", a-t-il déclaré.

Simeone se méfie de la fraîcheur de Bruges

"Nous avons pris le contrôle du match et égalisé avant la pause, puis nous avons pris l'avantage. La performance de l'équipe nous a permis de jouer comme nous le voulions. C'était une très belle prestation collective", a poursuivi l'Argentin.

Simeone se méfie du Club de Bruges. Il suit de près le travail d'Ivan Leko en Pro League. "J'ai vu que Bruges avait aligné plusieurs nouveaux joueurs. Ils auront des joueurs frais. Nous devrons être à notre meilleur niveau."


De son côté, le Club devra aussi se méfier d'Alexander Sørloth. L'attaquant a inscrit un doublé contre l'Espanyol et pourrait être titulaire mardi. "C'est ça, la magie du football. Avant le match, je lui ai dit : Tu sais que tu as eu trois occasions en quinze minutes à Bruges ? Cette fois, il a livré un bon match."

