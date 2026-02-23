Analyse David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?
Photo: © photonews

David Hubert croise les doigts pour que la blessure de Promise David ne soit pas trop grave. C'est qu'avec ou sans son Canadien, l'Union n'est pas tout à fait la même équipe.

Cette saison, Promise David n'a pas toujours été en réussite. Loin d'avoir retrouvé son rythme de croisière dès le début de championnat, il n'a commencé qu'un seul des six premiers matchs sous Sébastien Pocognoli. Il a aussi tâté du banc à l'arrivée de David Hubert, qui le trouvait trop déconnecté du reste de l'équipe et trop inconstant devant le but.

Mais cet hiver, le Canadien a retrouvé sa pleine carburation et est à nouveau l'attaquant redouté par tous les défenseurs du championnat (sans exception) pour sa puissance au moment de filer en profondeur et sa spontanéité dans le rectangle.

Une attraction du championnat

Contre l'Antwerp, il a encore confirmé sa bonne forme en profitant de la seule erreur de la défense visiteuse en première mi-temps pour ouvrir le score. En deuxième mi-temps, son lob sur Nozawa valait à lui seul le détour, c'est l'extérieur du poteau qui l'a privé d'un joli doublé.

Mais c'est sa sortie sur civière qui est dans tous les esprits. Si les premiers examens n'ont révélé aucune fracture, les résultats des examens complémentaires du début de semaine seront suivis avec une certaine angoisse à Saint-Gilles.



N'ayons pas peur des mots, David est redevenu indispensable à l'équipe. L'Union joue en fonction de ses qualités : si Adem Zorgane voit parfois un peu trop de ballons à son goût lui passer au-dessus de la tête, c'est parce que David Hubert a compris que miser sur les chevauchées de son attaquant canadien pouvait être un investissement très rentable.

Promise David restait d'ailleurs de plus en plus souvent 90 minutes sur le terrain, pour profiter des espaces qui s'ouvrent en fin de match. En début de mandat d'Hubert, il était l'un des premiers à sortir aux alentours de l'heure de jeu.

Quelles alternatives en pointe ?

Une potentielle absence tomberait d'autant plus mal que le département offensif est déjà fortement touché par les blessures. Kevin Rodriguez ne peut s'entraîner qu'individuellement tandis que Raul Florucz (qui souffre d'une déchirure au mollet) sera absent plusieurs semaines.

Si Promise David venait à devoir manquer plusieurs semaines de compétition, l'Union ne disposerait plus que de Mohammed Fuseini, Mateo Biondic et Marc Giger en pointe. Trois profils qui ont des qualités certaines. Mais pour le leader du classement, avoir trois attaquants sur le flanc et s'en remettre à un joueur blessé pendant six mois ainsi qu'à deux autres qui n'ont pas commencé le moindre match en 2026 serait embêtant. L'Union devrait en tout cas se réinventer. Quitte à retirer un attaquant pour apporter plus de maîtrise dans l'entrejeu ? David Hubert a déjà tenté l'expérience à plusieurs reprises.

Commentaire
