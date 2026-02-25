Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Il y a dix jours, la phase classique de la D1 ACFF a rendu ses derniers verdicts. Ce week-end, place aux Playoffs. Petit tour d'horizon des différents enjeux.

Avec un peu d'avance sur la D1A et la D1B, la D1 ACFF arrive dans la phase décisive de la saison, les Playoffs. Tant chez les équipes qui se battent pour le titre et la montée dans le football professionnel que pour celles qui tenteront d'éviter la descente, les pics de forme sont appelés à converger pour cette dernière ligne droite.

Dans les Promotion Playoffs, ce sont surtout les trois premiers qui font office de favoris. Après la division des points par deux, Tubize-Braine et Virton sont toujours à égalité, avec deux unités d'avance sur Mons.

L'Excel semble particulièrement avoir le vent en poupe après avoir conclu la phase classique par un bilan de 32 points sur 36, signant quelques scores fleuves au passage. Mais Mons et Tubize-Braine, déjà grands favoris de la saison dernière, auront à coeur à ne pas se faire doubler par un troisième larron comme avec l'Olympic il y a un an.

L'écart sur le reste du peloton (Meux, Habay et Rochefort) est de quatre points. Pour Meux et Habay, promus du début de saison, finir dans le top 6 dès la première saison est déjà un accomplissement, qui leur vaudra d'aborder le sprint final avec très peu à perdre. Les trois poursuivants débuteront d'ailleurs ces Playoffs avec trois matchs contre les trois premiers. Dès la deuxième journée, un choc entre favoris est au programme avec le déplacement de Mons à Virton. Le calendrier complet est à retrouver ici.

Du suspense à tous les étages

La lutte fera également rage pour le titre de meilleur buteur : Mayron De Almeida (Virton), Dylan De Belder (Mons) et Antoine Mazure (Habay) sont pour l'instant à égalité avec 15 réalisations. Leur plus proche poursuivant, Axel Lauwrensens (Tubize-Braine) est à 11 buts.

Dans la Playdowns, les écarts sont également réduits. Jugez plutôt : les deux dernières places, redoutées par les six équipes car synonymes de descente en D2 ACFF sont pour l'instant l'affaire de l'Union Namur, du Crossing Schaerbeek et du SL 16, tous trois à huit points. La première journée nous réserve déjà un premier match de la peur entre Namurois et Schaerbeekois. Le calendrier de ces Playdowns est à retrouver ici.

Les U23 de l'Union Saint-Gilloise (12 points), Stockay (13 points) et les U23 du Sporting Charleroi (15 points) entament le sprint final avec un peu plus de marge et de sérénité. Même si l'on sait qu'en bas de tableau, tout peut très vite basculer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Charleroi

Plus de news

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

Le Mondial en ligne de mire ? Vincent Euvrard savoure le retour en forme de son défenseur

20:23
Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

Bon sang ne saurait mentir : les fils de deux anciens de Pro League font parler d'eux à Anderlecht

20:40
36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

36 buts et 17 assists à l'infirmerie : les remplaçants de l'Union reçoivent une chance inespérée

19:00
Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

18:20
"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

"Il est un atout pour le Standard" : Vincent Euvrard revient sur la longue rééducation de David Bates

17:30
Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

Après la France, Thibaut Courtois s'attaque à la Belgique : le Diable Rouge va devenir actionnaire d'un club

20:00
🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

🎥 Une qualification historique : le Club de Bruges se hisse en quarts de finale de la Youth League

19:30
Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Des retours de blessure prévus la semaine prochaine au Standard : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

15:00
Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

Un tournant de la saison, un vrai : comment l'Union va devoir se réinventer sans Promise David

14:40
Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

Historique : le Club de Bruges entre dans le top 20 des plus grands clubs européens !

18:00
"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

"Je n'ai pas compris cette décision" : le grand changement que Vincent Mannaert veut annuler à l'Union belge

17:00
Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

Genk doit relever la tête en Europa League : "La défaite contre le Standard n'a pas entamé notre confiance"

16:30
"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

"Il a surpris tout le monde" : Kevin De Bruyne pourrait faire son retour plus tôt que prévu !

16:00
Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

Coup de chance pour La Gantoise, qui pourra compter sur un joueur exclu le week-end dernier contre Genk

15:30
🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

🎥 Invité par Polo Mpoku, Zinho Vanheusden se livre : "Tu reviens et tout le monde veut que tu joues, mais..."

11:20
Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

Un stade de 8.500 places en D1 ACFF ? Un collectif de citoyens veut faire capoter le projet

10:30
Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

Une belle saison est souvent synonyme de départs : Malines pourrait perdre l'un de ses hommes forts cet été

14:20
Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

Officiel : un entraîneur prend la porte en Jupiler Pro League !

13:55
Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

Hécatombe chez les Diables : inquiétude ou... atout avant la Coupe du monde ? "Cela pourrait nous être utile"

13:30
1
Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

Ce n'est pas encore terminé : un nouveau défi original pour Paul-José Mpoku, à bientôt 34 ans

09:00
Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

Brentford prend les devants, le Real Madrid surveille : un gros transfert sortant plus inattendu à Bruges ?

13:00
Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

Retournement de situation au Maroc : Walid Regragui, c'est semble-t-il bel et bien terminé !

12:40
1
Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

Le Mexique dans le chaos à quatre mois du Mondial, mais : "Tout va bien", assure la FIFA

12:20
Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

Ce serait une triste fin : Simon Mignolet a-t-il disputé le dernier match européen de sa carrière ?

12:00
"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

"J'ai mes convictions" : avec Antoine Sibierski, Anderlecht peut s'attendre à des changements en profondeur

11:40
Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

Retrait du conseil au Standard : Marc Wilmots met les choses au clair

07:00
Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

Gros coup dur pour Dender et son meilleur buteur, qui intéresse plusieurs clubs de D1A

11:00
Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public" Interview

Le Standard face à un piège bien tendu : "Il faut se stimuler nous-mêmes plutôt que par le public"

06:00
Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

Thibaut Courtois incendié dans une sortie raciste : "Dis-lui que la Belgique est contrôlée par les musulmans"

10:00
5
Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

Buteur contre l'Union, avant de quitter l'Antwerp librement ? "Je comprends les doutes"

09:30
Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

Premier revers pour Edward Still, qui a déjà tout connu en trois matchs sur le banc de Watford

08:30
C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

C'est (bientôt) la fin pour Kevin Debaty, qui prend du recul avec le football pour prioriser sa nouvelle vie

08:00
La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

La 8e valeur marchande est promue : pourquoi Beveren sera tout sauf un oiseau pour le chat en D1A

07:40
Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

Grosse surprise : Marc Wilmots abandonne une partie de ses fonctions au Standard

21:20
Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose Analyse

Keisuke Goto trop fort pour revenir à Anderlecht ? Sa valeur marchande explose

07:20
"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

"Le défenseur de Zulte touche le ballon du visage" : y avait-il vraiment penalty pour Anderlecht ?

06:30
3

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Mons Mons 2-0 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved