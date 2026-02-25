Trois équipes pour le titre, trois pour éviter la descente ? Le guide des Playoffs de D1 ACFF

Il y a dix jours, la phase classique de la D1 ACFF a rendu ses derniers verdicts. Ce week-end, place aux Playoffs. Petit tour d'horizon des différents enjeux.

Avec un peu d'avance sur la D1A et la D1B, la D1 ACFF arrive dans la phase décisive de la saison, les Playoffs. Tant chez les équipes qui se battent pour le titre et la montée dans le football professionnel que pour celles qui tenteront d'éviter la descente, les pics de forme sont appelés à converger pour cette dernière ligne droite.

Dans les Promotion Playoffs, ce sont surtout les trois premiers qui font office de favoris. Après la division des points par deux, Tubize-Braine et Virton sont toujours à égalité, avec deux unités d'avance sur Mons.

L'Excel semble particulièrement avoir le vent en poupe après avoir conclu la phase classique par un bilan de 32 points sur 36, signant quelques scores fleuves au passage. Mais Mons et Tubize-Braine, déjà grands favoris de la saison dernière, auront à coeur à ne pas se faire doubler par un troisième larron comme avec l'Olympic il y a un an.

L'écart sur le reste du peloton (Meux, Habay et Rochefort) est de quatre points. Pour Meux et Habay, promus du début de saison, finir dans le top 6 dès la première saison est déjà un accomplissement, qui leur vaudra d'aborder le sprint final avec très peu à perdre. Les trois poursuivants débuteront d'ailleurs ces Playoffs avec trois matchs contre les trois premiers. Dès la deuxième journée, un choc entre favoris est au programme avec le déplacement de Mons à Virton. Le calendrier complet est à retrouver ici.





Du suspense à tous les étages

La lutte fera également rage pour le titre de meilleur buteur : Mayron De Almeida (Virton), Dylan De Belder (Mons) et Antoine Mazure (Habay) sont pour l'instant à égalité avec 15 réalisations. Leur plus proche poursuivant, Axel Lauwrensens (Tubize-Braine) est à 11 buts.

Dans la Playdowns, les écarts sont également réduits. Jugez plutôt : les deux dernières places, redoutées par les six équipes car synonymes de descente en D2 ACFF sont pour l'instant l'affaire de l'Union Namur, du Crossing Schaerbeek et du SL 16, tous trois à huit points. La première journée nous réserve déjà un premier match de la peur entre Namurois et Schaerbeekois. Le calendrier de ces Playdowns est à retrouver ici.

Les U23 de l'Union Saint-Gilloise (12 points), Stockay (13 points) et les U23 du Sporting Charleroi (15 points) entament le sprint final avec un peu plus de marge et de sérénité. Même si l'on sait qu'en bas de tableau, tout peut très vite basculer.