Vincent Euvrard prudent au Standard : "Si tu ne bats pas la RAAL, tu peux jeter la victoire à Genk"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Photo: © photonews
Au Standard, Vincent Euvrard est conscient que la belle victoire décrochée dimanche dernier à Genk ne servira à rien si les Rouches ne parviennent pas à enchaîner ce vendredi soir face à La Louvière. Une rencontre avant laquelle le T1 s'est montré prudent.

C'est un Vincent Euvrard prudent qui s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant la réception de la RAAL à Sclessin. Le T1 des Rouches a fait le point sur l'infirmerie, a évoqué le retour en forme de David Bates, et a rapidement souligné que la victoire décrochée à Genk la semaine dernière deviendrait rapidement inutile si les Rouches ne parvenaient pas à enchaîner face aux Loups.

"La victoire à Genk, c'est bien. Mais si tu ne gagnes pas contre La Louvière, tu peux la jeter à la poubelle. Tu as décroché cette victoire pour obtenir quelque chose, et on a brisé une série de défaites, dont quelques lourdes, en déplacement contre les équipes du top 5. Maintenant, on a une autre série à briser contre La Louvière, et ce sont les matchs sans victoire contre les pensionnaires des play-downs, contre qui on n'a pris qu'un point sur neuf."

Prudence au Standard avant la réception de la RAAL

Les Rouches devront aussi briser une autre série : celle du nombre de semaines (et plutôt de mois) sans avoir gagné deux matchs consécutifs en championnat. Le Standard ne l'a encore jamais fait cette saison, et ce sera pourtant obligatoire pour décrocher un billet pour les Champions Play-Offs.

"On en parle et on essaye de se conscientiser. Mais c'est parfois un manque de qualité plutôt qu'un manque de concentration. On parle souvent d'un manque de motivation si on ne bat pas les petites équipes ou si on n'enchaîne pas, mais certaines qualités sont déterminantes dans de tels matchs. Et il faut trouver la manière de bien faire, car c'est très différent d'affronter une équipe contre laquelle tu dois prendre beaucoup d'initiatives."

"On a beaucoup parlé de la consistance et des raisons pour lesquelles elle n'était pas présente. On joue maintenant depuis quelques semaines avec relativement les mêmes joueurs et le même système, donc espérons que ça aide à faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait dans les quatre derniers matchs, car c'est ce qu'on aura besoin pour atteindre ce top 6", a conclu Vincent Euvrard, qui se satisfera d'une victoire quelle que soit la manière, ce vendredi.

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
