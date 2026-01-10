Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

Et si Kylian Mbappé faisait déjà son retour sur les terrains ce dimanche soir ? Le Real Madrid veut aligner le Français alors qu'il était censé être absent trois semaines.

Un IRM avait révélé une blessure au genou gauche pour le buteur madrilène. Une absence de trois semaines avait alors été annoncée le 31 décembre dernier. Mais finalement… un peu plus de dix jours plus tard, il pourrait déjà faire son retour.

Il a fait le voyage en Arabie saoudite pour le match du Real Madrid face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, qui se tiendra au Stade du Roi-Abdullah. Le journal L'Équipe précise cependant que Kylian Mbappé ne veut pas prendre de risques s'il ne se sent pas prêt.

Xabi Alonso optimiste

Xabi Alonso s'est montré optimiste le concernant après la victoire des Madrilènes contre l'Atlético en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne : "Il s’est entraîné jeudi et ses sensations sont bonnes. Il a les mêmes possibilités de jouer que tous ceux qui sont convoqués."

Une titularisation est donc fort probable. Il pourrait toutefois bénéficier ensuite d’un temps de repos afin d’être à 100 % pour les prochaines échéances.

L’international français a publié sur X une publication montrant qu’il était arrivé en Arabie saoudite. Cela témoigne certainement de son envie de disputer cette rencontre, mais reste à voir s’il en sera réellement capable comme espère Xabi Alonso. Réponse très prochainement. Le Real Madrid a en tout cas pris sa décision et a décidé de l'intégrer au groupe.



