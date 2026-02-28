Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

Thibaut Courtois l'a reconnu avec humour avant le tirage des 8e de finale de la Champions League : affronter Manchester City, il en a un peu marre. Et les chiffres montrent bien que ce n'est pas que dans la tête : le portier du Real Madrid a vraiment affronté BEAUCOUP de fois les Citizens.

Thibaut Courtois a ironisé avant le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions, qui pouvaient réserver soit le Sporting Portugal, soit Manchester City au Real Madrid : "Tout le monde sait ce qui se passera : ce sera Manchester City", lâchait-il.

Une référence au fait que chaque saison, les deux géants du football européen s'affrontent à un stade ou l'autre de leur parcours en Champions League. Et Courtois ne s'était pas trompé : une fois de plus, le tirage nous réserve une double confrontation entre Manchester City et le Real Madrid.

Thibaut Courtois affronte City plus souvent que quand il était à Chelsea !

Le chiffre est fou : depuis la saison 2012-2013, les deux équipes se sont déjà affrontées 15 fois. Et pour Thibaut Courtois, une statistique encore plus folle peut être calculée.

En effet, avant même cette double confrontation à venir, le gardien de but du Real Madrid a déjà plus affronté Manchester City sous les couleurs des Merengue (9 fois)... que sous les couleurs de Chelsea (8 fois). On parle pourtant de deux équipes évoluant dans le même championnat.



Une statistique qui continuera naturellement à se creuser avec ces 8e de finale et, qui sait, lors des saisons à venir. Le problème, c'est que le bilan de Courtois face aux Citizens n'est pas bon : 8 défaites, 3 matchs nuls et seulement 6 victoires en 17 matchs. Avec le Real Madrid, c'est un bilan de 5 défaites, 3 victoires et un match nul. Peu prometteur...