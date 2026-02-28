Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

La situation géopolitique laisse planer un sérieux doute : l'Iran ira-t-il aux USA pour disputer la Coupe du Monde 2026 ?

Ce samedi, une attaque à grande échelle a été déclenchée conjointement par les USA et Israël sur le territoire de la République islamique d'Iran. Des frappes aériennes ont touché Téhéran et c'est tout le Moyen-Orient qui s'est (à nouveau) embrasé.

Une situation qui a bien sûr de graves implications (géo)politiques et humanitaires largement au-delà du monde du football, mais dans le cas qui nous concerne, les implications sportives pourraient également être énormes.

En effet, dans moins de quatre mois, l'Iran fait partie des 48 nations devant se rendre aux USA (et au Canada) pour y disputer la Coupe du Monde 2026. On savait déjà que, sauf surprise de taille, les supporters iraniens ne seraient pas autorisés à se rendre aux USA pour encourager leur équipe.

Mais désormais, de nombreux observateurs doutent même que l'Iran soit autorisé à participer à la Coupe du Monde, en raison de la guerre ouverte entre Téhéran et Washington. Dans un sens comme dans l'autre : l'Iran pourrait également décider de ne pas se rendre sur le territoire américain à titre de protestation.

L'Iran remplacé par l'Irak à la Coupe du Monde 2026 ?

La FIFA, qui aime à rester apolitique tant que c'est possible, n'a pas encore pris position sur le sujet et il faudra certainement attendre que la situation évolue afin d'y voir plus clair. Mais si la guerre continue, on doute fort que les choses se passent comme si de rien n'était : la FIFA devra donc trouver un remplaçant, au cas où.





Quel serait alors l'équipe remplaçant l'Iran à la Coupe du Monde... et donc dans le groupe des Diables Rouges (la Belgique affrontera en théorie l'Iran le 21 juin prochain à Los Angeles) ? Il pourrait s'agir de la première équipe de la zone AFC au ranking FIFA et non-qualifiée pour la compétition, en l'occurence l'Irak.

Cependant, l'Irak ayant une chance de qualification via les barrages intercontinentaux, ce sont les Emirats Arabes Unis, 2e meilleure nation asiatique non-qualifiée et éliminés en barrages par l'Irak, qui pourraient alors en profiter.