Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

Malines a pris le dessus in extremis sur Zulte Waregem (2-1). C'est Benito Raman qui a fait la différence dans le temps additionnel.

Victorieux 0-2 à la RAAL dimanche dernier, Malines voulait continuer sur sa bonne dynamique pour encore un peu plus conforter sa place dans le top 6. Pour cela, il fallait prendre la mesure de Zulte Waregem, plus à la peine ces dernières semaines et également en besoin de points pour éviter de chuter en Playdowns.

Le début de la rencontre est sans conteste en faveur du KV : après une première énorme occasion manquée par Keano Vanrafelghem au petit rectangle, les Malinois ont fait la différence dès la septième minute. Redouane Halhal a profité d'un coup franc mal dégagé pour ouvrir le score et mettre les siens sur du velours (7e, 1-0).

Sonné, Zulte Waregem a réagi dans la foulée, avec quelques ballons chauds devant le but de Nacho Miras. Sur l'un d'entre eux, le Essevee a bien cru obtenir un penalty à la demi-heure lorsque Jasper Vergoote a fait retentir son sifflet suite à un contact entre Tommy St. Jago et Joseph Opoku dans le rectangle. Mais le VAR a estimé le contact trop léger pour siffler un penalty et a amené l'arbitre à revoir sa décision. Le score restera donc de 1-0 au repos, notamment grâce à une superbe parade de Miras devant Opoku.

Malines ne parvient plus à se dégager

Dès la reprise, le gardien espagnol a ressorti le grand jeu devant l'attaquant visiteur : le jeu ne se déroulait plus que dans un seul camp, les supporters malinois ont même fini par siffler leur équipe. Et à 20 minutes du terme, à force de se faire acculer dans son rectangle, Malines a fini par craquer : sur une remise d'Opoku, Jeppe Erenbjerg a surgi pour remettre les deux équipes à égalité (70e, 1-1).



Alors que l'on se dirigeait vers un score final de parité, Benito Raman a joué les supersubs pour faire rugir l'AFAS Stadion en profitant d'une hésitation de la défense de Zulte Waregem. 2-1, score final : Malines a eu chaud mais double provisoirement Anderlecht à la quatrième place et a désormais sept points d'avance sur le Standard et Genk. De son côté, Zulte Waregem n'est pas récompensé de sa bonne prestation et pourrait basculer dans la zone rouge en cas de bon résultat de Louvain ou du Cercle.