"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

Wout Faes s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi suite à l'annonce de sa signature à l'AS Monaco. Il a notamment évoqué sa possible participation au Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Diable Rouge est prêté à Monaco par Leicester City jusqu'en fin de saison. En manque de temps de jeu en Angleterre, Wout Faes était à la recherche d'un nouveau défi afin de pouvoir se relancer.

Ce mercredi, le joueur belge a pris part à sa toute première séance d'entraînement avec le groupe. Dans la foulée de celle-ci, il s'est exprimé à la presse.

Il se sent bien : "Même si je n’ai pas joué de matchs récemment, je suis prêt. J’ai travaillé de manière individualisée, car je savais qu’un défi se présenterait à moi au mois de janvier. Ensuite, l’AS Monaco s’est présenté, et je me suis dit que j’allais travailler encore plus, car avoir l’opportunité de venir ici et d’aider l’équipe, pour moi, c'est incroyable."

"Mon agent a toujours été en contact avec le club ces deux ou trois derniers mercatos, mais ça ne s’est jamais fait jusque-là, certainement en raison du positionnement de Leicester. Mais aujourd’hui, il y a une situation qui s’est présentée et je suis heureux d’être là", poursuit-il.

La Coupe du monde 2026 ?

Lors de cette conférence de presse, le joueur belge a évoqué différents autres sujets, dont une potentielle participation au Mondial 2026 avec la Belgique. Dans une situation compliquée à Leicester, Wout Faes n'a plus été repris en sélection nationale par Rudi Garcia lors des derniers rassemblements. "Forcément, il y a la Coupe du Monde 2026 dans un coin de ma tête, chaque joueur pense à cela."



La Coupe du Monde 2026, une motivation supplémentaire ? "J’ai personnellement déjà goûté à l’équipe nationale, j’ai disputé l’Euro et j’ai été un temps titulaire indiscutable. C’était plus compliqué par la suite du fait de la situation avec Leicester, mais pour moi il est évident que c’est une motivation supplémentaire. Ensuite, je viens ici pour jouer des matchs, donc c’est à moi de me montrer, et la sélection ce sera un extra si ça se présente."