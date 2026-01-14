Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

Wout Faes a pris la parole en conférence de presse ce mercredi en tant que nouveau joueur de l'AS Monaco. Le Diable Rouge s'est notamment exprimé à propos de son nouveau coach Sébastien Pocognoli et de sa discussion avec Youri Tielemans avant de rejoindre le club.

Le Diable Rouge s'est exprimé sur de multiples sujets suite à sa signature à l'AS Monaco. Il a notamment évoqué son rêve de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Il s'est aussi notamment prononcé à propos de Sébastien Pocognoli.

Les deux hommes ne s'étaient encore jamais véritablement rencontrés : "Je ne le connaissais pas personnellement avant, même si je sais évidemment quel travail il a fait en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise."

Il se veut élogieux le concernant : "C’est un jeune coach très ambitieux, qui a une manière de jouer bien définie qui me correspond. Et dès qu’on a parlé, le feeling était là, on m’a expliqué la situation et les besoins qu’il y avait."

Wout Faes a eu des renseignements de la part de Youri Tielemans

Un joueur belge que Wout Faes connaît bien a fait son trou à l'AS Monaco il y a quelques années. Il s'agit évidemment de Youri Tielemans. Les coéquipiers en sélection se sont parlé avant que le défenseur rejoigne le club : "Je ne suis pas forcément le genre de joueur qui a besoin de beaucoup d’informations de la part d’autres joueurs pour faire un choix. C’est à moi de venir ici, même s’il a été très positif par rapport à tout !"

Lire aussi… "Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026›

"Il m’a dit que c’est un grand club et qu’il a aimé son passage ici, donc il m’a confirmé dans le fait que c’était une incroyable opportunité pour moi."