"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

Wout Faes s'est confié en conférence de presse ce mercredi. La nouvelle recrue de l'AS Monaco est notamment revenue sur ses derniers mois compliqués à Leicester.

C'est l'une des nouvelles de la semaine dans le football belge, Wout Faes a rejoint l'AS Monaco. Régulièrement laissé sur le banc du côté de Leicester en EFL Championship, il était à la recherche d'un nouveau défi cet hiver.

L'international belge espère ainsi se relancer en évoluant à nouveau dans l'un des cinq plus grands championnats. En ce début d'exercice, il évoluait en division 2 anglaise suite à la relégation des Foxes la saison dernière.

Wout Faes avait rejoint Leicester en septembre 2020 en provenance du Stade de Reims. Malheureusement, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu, surtout d'un point de vue résultats : "Quand tu signes quelque part, tu ne peux pas prévoir le futur. J’aurais aimé rester 3-4 ans en Premier League avec Leicester, qui était un club assez stable à l’époque où j’ai signé."

"La première année, on a eu une descente inattendue, mais grâce à ça j’ai pu rencontrer un coach comme Enzo Maresca, avec qui j’ai appris à développer un style de jeu qui m’a plu," pointe-t-il. "Même si c’était en Championship, je me suis plus amusé car nous étions vraiment bons, et la manière de jouer me correspondait vraiment."

Un début d'exercice compliqué

Le défenseur central est également revenu sur son début de saison avec Leicester, où il a régulièrement été mis à l'écart, surtout ces dernières semaines : "Cet été, il y avait la volonté d’un départ des deux côtés, mais malgré quelques contacts avec des clubs, ça ne s’est pas fait. Le coach m’a donc réintégré au groupe, mais pour plusieurs raisons, cela n’a pas fonctionné."





"Ensuite, vous connaissez le football, ça peut aller vite dans les deux sens, et j’en suis un bon exemple. Maintenant, je suis content d’être là, j’ai fait mon travail extra pour pouvoir être prêt directement quand j’arrive."