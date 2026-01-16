Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Les supporters d'Albacete ont moqué Vinicius Junior via des chants racistes lors de l'élimination du Real Madrid en Copa del Rey. Des images qui font scandale et que Thibaut Courtois a choisi de dénoncer.

La grande première d'Alvaro Arbeloa en tant que T1 du Real Madrid s'est soldée par une humiliation : le Real Madrid a été éliminé par Albacete, club de D2, dès les 8e de finale de la Copa del Rey. Une défaite qui suit celle subie en Supercoupe face au FC Barcelone.

Le Real pensait pourtant avoir égalisé à la 90e+2 et évité le pire, mais un but tombera ensuite à la... 90e+4, pour totalement gâcher les débuts de l'ancien défenseur des Merengue à la tête du club suite au licenciement de Xabi Alonso.

Thibaut Courtois était laissé au repos pour cette rencontre, mais s'est mis en évidence sur les réseaux sociaux dans la foulée de la rencontre. Le Belge a en effet dénoncé l'attitude des supporters d'Albacete, qui se sont signalés de triste manière.

Thibaut Courtois dénonce le racisme 

Ces supporters ont en effet été filmés en train de chanter à l'adresse du joueur du Real Madrid, Vinicius Junior : "Vinicius, tu es un singe". Des propos clairement racistes. "Arrêtez avec ce racisme, c'est honteux", commente Courtois via Instagram.

Ce n'est pas la première fois que Vinicius, figure très peu appréciée des supporters adverses en Espagne, est ciblé par des injures racistes depuis son arrivée au club. 

