C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

L'ancien ailier du Club de Bruges, Andreas Skov Olsen, quitte Wolfsbourg. Il a signé aux Glasgow Rangers.

Un an après son arrivée, Andreas Skov Olsen quitte déjà le Vfl Wolfsbourg. Arrivé en janvier 2025 chez les Loups, le Danois était en manque cruel de temps de jeu cette saison et n'avait plus joué depuis le 7 novembre dernier - et encore était-ce uniquement pour 3 petites minutes.

Skov Olsen n'a disputé que 8 matchs de Bundesliga cette saison pour un but, après 13 matchs la saison passée après son arrivée en provenance du Club de Bruges. Wolfsbourg avait à l'époque payé 14 millions d'euros pour s'offrir l'ailier international danois.

Skov Olsen rejoint Raskin et Rommens

L'ex-brugeois avait donc besoin de se relancer quelque part, et ce sera aux Glasgow Rangers. Skov Olsen y est prêté jusqu'en fin de saison, et le club écossais dispose d'une option d'achat. Il est encore sous contrat jusqu'en 2029 à Wolfsbourg, et estimé à 10 millions d'euros par Transfermarkt.

Le Danois sera donc l'un des coéquipiers de Nicolas Raskin, mais aussi de Tuur Rommens, dont le transfert en provenance du KVC Westerlo avait été officialisé au préalable.



Sous les couleurs du Club de Bruges, Andreas Skov Olsen avait fait forte impression, disputant 124 matchs pour 49 buts et 30 passes décisives.