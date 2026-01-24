À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli est en train de s'arracher les cheveux. Wout Faes est sorti sur blessure contre le Havre...

Le sort s'acharne sur Sébastien Pocognoli, qui n'avait pas besoin d'une nouvelle blessure dans son effectif. L'entraîneur belge tente de redresser la barre, mais le destin lui a envoyé un signal inquiétant lors du match contre Le Havre.

Wout Faes, arrivé il y a dix jours pour renforcer la défense de Monaco, a dû quitter ses partenaires pendant le match. Touché à la cheville sur un duel, le Diable Rouge n'a pas pu reprendre sa place malgré les soins.

Cette blessure met le staff de Pocognoli en grande difficulté. Le coach belge avait perdu ses deux défenseurs centraux sur blessure, tous deux forfaits pour le reste de la saison et il ne lui reste presque plus de solutions derrière.

Problème financier

Pour ne rien arranger, les dirigeants n'ont pas d'argent pour recruter. Le club doit vendre des joueurs avant d'en acheter, ce qui bloque tout transfert. Pocognoli se retrouve coincé avec un effectif très limité.

Le moral de l'équipe est au plus bas avec toutes ces mauvaises nouvelles. Un cauchemar pour Monaco qui n'arrive plus à sortir de cette spirale, avec sept défaites lors des huit derniers matchs de Ligue 1.