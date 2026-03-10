OFFICIEL : Laurent Ciman a trouvé un nouveau projet

C'est officiel, Laurent Ciman se lance dans un nouveau défi. L'ancien joueur du Standard devient l'entraîneur adjoint du FC Supra.

De février 2021 à novembre 2024, l'ex-joueur était adjoint du CF Montréal. Depuis, il était sans projet dans une équipe professionnelle et apparaissait notamment à plusieurs reprises depuis février 2025 comme consultant sur la chaîne québécoise Réseau des sports.

Il a désormais trouvé un nouveau projet en devenant adjoint du club québécois de première division, le FC Supra. Il rejoint le staff de l'entraîneur Nicholas Razzaghi.

"Je suis là pour apporter mon expérience en tant qu’ancien joueur et entraîneur. J'ai hâte de commencer", a raconté Laurent Ciman en conférence de presse selon Radio Canada.

Le FC Supra, un nouveau club

Le FC Supra est un tout nouveau club qui a vu le jour en septembre 2025. Le contact entre l'entraîneur belge et la formation québécoise est passé via Rocco Placentino, président, mais aussi fondateur de cette toute jeune équipe.



Nicholas Razzaghi, T1 du club, s'est exprimé au sujet de son adjoint belge : "C’est une pièce importante du personnel d'entraîneurs [...] Tout le monde connaît son histoire. C’est important d’avoir des gens compétents autour de moi et avec plus d’expérience professionnelle."