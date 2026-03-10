Un cadre d'un candidat à la relégation sur les tablettes du Standard et de grands clubs belges ?

Un cadre d'un candidat à la relégation sur les tablettes du Standard et de grands clubs belges ?
Il a 25 ans, joue à Zulte Waregem, marque facilement et fait partie des joueurs les plus convoités du football belge. Et pourtant, on parle relativement peu de Jeppe Erenbjerg. Pourtant, tous les clubs du top belge l'ont déjà inscrit sur leur liste en vue d'un possible transfert.

Si Zulte Waregem n’était pas un candidat à la relégation, Jeppe Erenbjerg serait sans doute bien davantage sous les projecteurs. Le milieu offensif d’Essevee compte déjà neuf buts et trois assists cette saison. Dans une équipe qui éprouve des difficultés à marquer, ce n’est pas négligeable.

Jeppe Erenbjerg possède toutes les qualités d’un milieu moderne

En coulisses, plusieurs sources indiquent déjà qu’il ne devrait pas rester à Zulte Waregem cet été. Le Danois est pourtant sous contrat à l’Elindus Arena jusqu’en 2029, mais des clubs belges et étrangers devraient rapidement se manifester.

Le Standard aurait notamment déjà jeté son dévolu sur Erenbjerg, mais d’autres clubs du top belge l’auraient également remarqué. Le milieu danois n’est en effet pas seulement efficace devant le but : il possède aussi les qualités attendues d’un milieu moderne.

Capable de presser pendant 90 minutes, intelligent dans ses déplacements et capable de faire mieux jouer son équipe, il aurait même pu compter davantage d’assists si ses attaquants avaient été plus efficaces devant le but. 

Recruté pour seulement 300 000 euros

Zulte Waregem avait recruté Erenbjerg pour seulement 300 000 euros au club danois de deuxième division Boldklubben af 1893. Aujourd’hui, sa valeur est estimée à plus de dix fois ce montant.

Le club sait que l’intérêt sera important cet été et ne s’opposera pas forcément à un départ, mais seulement contre une offre jugée suffisante. Zulte Waregem se retrouve en position de force après avoir très vite identifié le potentiel du joueur.

Un transfert représenterait toutefois un investissement conséquent. Pour des clubs comme le Standard, l’Antwerp, La Gantoise ou même Anderlecht, la somme pourrait déjà être importante. En revanche, pour le Club de Bruges ou Genk, elle serait plus facilement accessible.

Pour l’instant, l’avenir du Danois reste incertain. À Zulte Waregem, la priorité est ailleurs : assurer le maintien. Le club doit d’abord trouver un nouvel entraîneur et éviter les Relegation Play-offs. Mais une fois la situation sportive clarifiée, le dossier Erenbjerg pourrait rapidement animer le marché des transferts.

