Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

| Commentaire
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Pressenti pour devenir l'entraîneur d'Anderlecht, Alfred Schreuder a choisi une autre destination. Direction l'équipe nationale allemande.

La Fédération allemande de football a annoncé qu'Alfred Schreuder devient l'adjoint du sélectionneur Julian Nagelsmann. Anderlecht voulait le recruter comme entraîneur principal, mais ça ne s'est pas fait. Son club saoudien, Al-Diraiyah, ne voulait pas le laisser partir.

Alfred Schreuder combinera son travail avec l'équipe nationale d'Allemagne. Le club accepte de le libérer à certaines occasions, mais selon la presse néerlandaise, il ne pourra manquer aucun match de l'équipe.

Tâches spécifiques

"J'ai beaucoup d'estime pour Alfred, comme entraîneur et comme personne", a déclaré Nagelsmann lors de la présentation de son nouvel assistant. "Avec son expérience, il représente un énorme atout pour notre équipe en vue de la prochaine Coupe du monde."

Il aura une mission très particulière. "Nous l'avons choisi comme expert afin que Mads Buttgereit puisse se concentrer entièrement sur les phases arrêtées pendant l'entraînement. Nous pensons que les phases arrêtées seront plus importantes lors de cette Coupe du monde."


Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Hoffenheim. "À l'époque, en tant que jeune entraîneur, il m'a inspiré par son courage, son ambition et ses connaissances du métier. Même après cette période, nous sommes restés en contact. C'est un grand honneur pour moi que Julian et son équipe m'aient demandé", conclut le Néerlandais.

