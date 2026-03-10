"Pas de peur" : Vincent Kompany très clair avant les 1/8es de finale de la Ligue des champions

Vincent Kompany ressent-il de la pression avant d'affronter l'Atalanta en 1/8es de finale aller de la Ligue des champions ? L'entraîneur belge s'est montré très clair en conférence de presse.

Le Bayern a hérité de l'Atalanta en 1/8es de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois affronteront un adversaire face auquel ils seront favoris et se devront de s'imposer. De quoi mettre la pression sur Vincent Kompany ? Pas vraiment.

"Je ne l’ai jamais vu comme une pression", a souligné l'entraîneur belge en conférence de presse. "J’adore ces périodes où vous avez une chance, et il faut d’abord travailler pour obtenir ces chances."

Un objectif clair

Évidemment, l'objectif est la qualification : "Nous avons le match retour à domicile et nous voulons nous qualifier. Nous avons dit très clairement quels sont les objectifs du Bayern dans cette compétition." C'est très simple, les Bavarois visent évidemment le titre final.

"Nous sommes maintenant dans cette période, dans ce tunnel où les choses deviennent sérieuses. Pas de peur. Il faut simplement voir l’opportunité et saisir nos chances", a conclu Vincent Kompany.

Cette rencontre débutera ce mardi à 21h00. Le coup d'envoi de la manche aller sera donné au Stadio Atleti Azzurri d'Italia ce mardi, tandis que le retour aura lieu mercredi prochain à l'Allianz Arena.