Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Galatasaray a pris l'avantage face à Liverpool 1-0 lors du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Liverpool devra réagir au match retour. En déplacement à Istanbul pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions, les Reds se sont inclinés 1-0 face à Galatasaray. Les Turcs prennent un léger avantage avant de se rendre à Anfield la semaine prochaine.

L'ancien Carolo décisif

Galatasaray a fait la différence sur corner. Victor Osimhen a remis le ballon de la tête à Mario Lemina, qui a surgi au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets et ouvrir le score.

Porté par son public en feu, Galatasaray a continué à pousser. Osimhen, très présent dans les airs, a mis la défense anglaise en difficulté. Mamardashvili a sorti plusieurs arrêts pour garder son équipe en vie.

Liverpool a tenté de réagir en seconde période. Les Reds sont revenus au score sur corner, mais le but a été annulé après l'intervention de la VAR pour une main de Konaté dans l'action.

Un autre exploit ?



Après avoir fait tomber la Juventus lors des barrages, Galatasaray espère poursuivre sur cette lancée face à Liverpool et franchir une nouvelle étape dans cette Ligue des champions.