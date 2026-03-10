Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"

Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"
Photo: © photonews

Josip Stanisic, arrière droit du Bayern Munich, s'est montré élogieux envers Vincent Kompany lors de la conférence de presse précédant le match aller contre l'Atalanta en 1/8es de finale de la Ligue des champions. Le Croate a surtout mis en avant l'approche humaine de notre compatriote.

"Il est un entraîneur formidable et une personne fantastique", a pointé Josip Stanisic. "Il implique tout le monde, que vous soyez le joueur le plus important ou non. Il sait comment un joueur se sent et vise le succès maximal pour l’équipe."

Josip Stanisic très élogieux envers Vincent Kompany

Les éloges ne concernent pas seulement l’attention personnelle. Josip Stanisic souligne également ce que Vincent Kompany a apporté tactiquement à l’équipe au cours des dix-huit derniers mois : "Sur le plan tactique, on peut voir ce que nous avons appris. Il a une vision pour l’ensemble de l’effectif."

Les joueurs de Vincent Kompany s’apprêtent désormais à relever un défi important. Ce mardi soir, ils affrontent l'Atalanta en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Josip Stanisic sait que ce ne sera pas une tâche simple : "Ils sont agressifs dès la première seconde, ne reculent jamais et donnent 100 % dans chaque duel.

Ils ont aussi de très bons joueurs individuellement et ne comptent pas uniquement sur leur combativité. À nous maintenant de montrer sur le terrain ce que nous avons préparé."

