Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

Thorgan Hazard est actuellement co-meilleur buteur de Jupiler Pro League, et porte le RSC Anderlecht. Suffisant pour le revoir chez les Diables Rouges ?

Si Thorgan Hazard compte 47 caps en équipe nationale et a participé à trois grands tournois avec les Diables Rouges, sa dernière sélection commence à dater. Il n'a en effet pas été repris une seule fois par Domenico Tedesco, payant le prix de sa passe compliquée au Borussia Dortmund. 

La dernière apparition de Thorgan en équipe nationale remonte donc... à la Coupe du Monde 2022, où il a disputé deux des trois matchs de poules au Qatar. Et alors qu'un nouveau Mondial approche, le frère d'Eden s'est replacé comme candidat crédible à une troisième participation. 

Mais pour Eden Hazard, son petit frère ne doit revenir chez les Diables que s'il a un vrai rôle à jouer. "Je crois que Thorgan n'accepterait pas d'être pris pour ne pas jouer. Si le sélectionneur l'appelle, ça doit être pour le faire jouer", affirme l'ancien capitaine de l'équipe nationale au micro de la RTBF.

Thorgan Hazard doit-il redevenir Diable Rouge ? 

La concurrence au poste de Thorgan Hazard paraît rude, les joueurs offensifs ne manquant pas. Le nouveau rôle de "faux 9" tenté par Jérémy Taravel pourrait offrir à Rudi Garcia une option intéressante, tout comme la polyvalence de l'ancien du Borussia Dortmund, qui a souvent officié comme piston. "Mais est-ce qu'il serait titulaire à l'heure actuelle ? Je ne suis pas sûr", reconnaît Eden Hazard.


"Mon message à Rudi, ce serait : si tu le reprends, fais-le jouer, sinon, laisse-le à la maison (...) Ce n'est pas encore le meilleur Thorgan, pour être critique. Mais est-ce qu'il a les qualités pour être dans le groupe ? Oui, c'est sûr", ajoute Hazard. "Il a surtout la mentalité pour. C'est un joueur important dans un groupe, il a l'expérience, il a joué deux Coupes du Monde. Je ne suis pas le coach, mais si le coach me demande mon avis, je lui dirai pareil". 

