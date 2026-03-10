L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Mondial 2026 pourrait être perturbé avant le coup d'envoi. L'Iran n'exclut pas un boycott, une décision qui pourrait rebattre les cartes pour la Belgique.

La tension au Moyen-Orient commence à avoir des répercussions jusqu'à la Coupe du Monde 2026. En Iran, certains responsables évoquent la possibilité de boycotter le Mondial. Une idée qui inquiète la FIFA.

Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a pris la parole sur la télévision nationale. Il a évoqué la possibilité de ne pas envoyer la sélection iranienne à la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Méxique et au Canada.

Menace de boycott

"Il a fait 160 martyrs en tuant nos filles à Minab et maintenant il prend nos joueuses en Australie en otage. Comment être optimiste dans ces conditions à propos de la Coupe du monde aux États-Unis ?", a-t-il déclaré.

Ça ne fait pas les affaires de la Belgique

Sportivement, la situation concerne aussi la Belgique. L'Iran se trouve dans le même groupe que les Diables Rouges, avec l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Les Iraniens doivent jouer tous leurs matchs aux États-Unis.

Lire aussi… L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"
Cette incertitude complique le travail de Rudi Garcia. Le sélectionneur a commencé à étudier son futur adversaire. Si l'Iran décide de boycotter le tournoi, toute la préparation pourrait être bouleversée. L'Irak pourrait remplacer son voisin, mais la situation est compliquée : plusieurs joueurs n'ont pas leurs passeports, les ambassades sont fermées et l'espace aérien est bloqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Egypte
Belgique

Plus de news

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

22:00
Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

17:20
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

18:40
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20
Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

18:00
1
Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

17:40
Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

Un autre Diable quitte déjà l'infirmerie

17:00
L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

16:30
Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

16:00
Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

15:30
Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter Analyse

Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter

14:40
John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

John Textor va-t-il vendre le RWDM ? Une première étape a été franchie

14:20
À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

À 73 ans, un véritable vétéran de la Ligue 1 fait son retour sur le banc

14:00
Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

Thorgan Hazard à nouveau Diable ? "Si tu le prends, fais-le jouer"

13:30
2
"Anderlecht ne doit pas lever l'option d'achat de Moussa Diarra"

"Anderlecht ne doit pas lever l'option d'achat de Moussa Diarra"

13:00
3
"Pour un joueur d'1,92 mètre, c'est trop peu" : Hein Vanhaezebrouck se montre critique sur Nathan De Cat

"Pour un joueur d'1,92 mètre, c'est trop peu" : Hein Vanhaezebrouck se montre critique sur Nathan De Cat

12:40
1
Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"

Un cadre du Bayern ne tarit pas d'éloges sur Vincent Kompany : "Un entraîneur formidable"

12:20
Des débuts en Liga réussis ? Cyril Ngonge encore décisif dans le championnat espagnol

Des débuts en Liga réussis ? Cyril Ngonge encore décisif dans le championnat espagnol

12:00
Un cadre d'un candidat à la relégation sur les tablettes du Standard et de grands clubs belges ?

Un cadre d'un candidat à la relégation sur les tablettes du Standard et de grands clubs belges ?

11:40
Thorsten Fink explique pourquoi il a catégoriquement refusé de rejoindre Anderlecht

Thorsten Fink explique pourquoi il a catégoriquement refusé de rejoindre Anderlecht

11:20
"Pas de peur" : Vincent Kompany très clair avant les 1/8es de finale de la Ligue des champions

"Pas de peur" : Vincent Kompany très clair avant les 1/8es de finale de la Ligue des champions

11:00
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune né en 2010

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune né en 2010

10:30
1
OFFICIEL : Laurent Ciman a trouvé un nouveau projet

OFFICIEL : Laurent Ciman a trouvé un nouveau projet

10:00
Nicolò Tresoldi vers un départ du Club de Bruges cet été ? De grands clubs allemands séduits par le Brugeois

Nicolò Tresoldi vers un départ du Club de Bruges cet été ? De grands clubs allemands séduits par le Brugeois

09:30
Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

09:00
2
Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

08:30
Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

08:00
"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

07:40
Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire Analyse

Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire

07:20
1
Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

09/03

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved