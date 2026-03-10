L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

Le Mondial 2026 pourrait être perturbé avant le coup d'envoi. L'Iran n'exclut pas un boycott, une décision qui pourrait rebattre les cartes pour la Belgique.

La tension au Moyen-Orient commence à avoir des répercussions jusqu'à la Coupe du Monde 2026. En Iran, certains responsables évoquent la possibilité de boycotter le Mondial. Une idée qui inquiète la FIFA.

Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, a pris la parole sur la télévision nationale. Il a évoqué la possibilité de ne pas envoyer la sélection iranienne à la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Méxique et au Canada.

Menace de boycott

"Il a fait 160 martyrs en tuant nos filles à Minab et maintenant il prend nos joueuses en Australie en otage. Comment être optimiste dans ces conditions à propos de la Coupe du monde aux États-Unis ?", a-t-il déclaré.

Ça ne fait pas les affaires de la Belgique

Sportivement, la situation concerne aussi la Belgique. L'Iran se trouve dans le même groupe que les Diables Rouges, avec l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Les Iraniens doivent jouer tous leurs matchs aux États-Unis.

Cette incertitude complique le travail de Rudi Garcia. Le sélectionneur a commencé à étudier son futur adversaire. Si l'Iran décide de boycotter le tournoi, toute la préparation pourrait être bouleversée. L'Irak pourrait remplacer son voisin, mais la situation est compliquée : plusieurs joueurs n'ont pas leurs passeports, les ambassades sont fermées et l'espace aérien est bloqué.