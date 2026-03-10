Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Cela fait déjà un mois qu'Olivier Renard a été limogé par Anderlecht et aucun nouveau directeur sportif n'a encore été nommé. Il serait grand temps que cela change, mais les Mauves se heurtent à plusieurs problèmes dans leur recherche.

Premier et principal problème : il faut un consensus au sommet sportif sur le candidat adéquat. Trouver, en plein milieu de saison, un directeur sportif qui coche toutes les cases n'est pas une tâche facile. D'autant plus que les clubs ne sont généralement pas enclins à y collaborer.

Marijn Beuker est poussé vers la sortie à l'Ajax

Dans ce contexte, le nom de Marijn Beuker revient de plus en plus, car il semble qu'après la prise de pouvoir de Jordi Cruijff à l'Ajax, il n'y aura bientôt plus de place pour lui. Cruijff place ses propres pions et Beuker ne semble pas faire partie du plan, puisqu'il est à peine consulté (un peu comme... Renard à Anderlecht).

Mais la question est de savoir si le Néerlandais est réellement l'homme qu'il faut pour le RSCA. Là aussi, des doutes existent. La direction d'Anderlecht veut, cette fois, prendre le temps nécessaire pour trouver la bonne personne.

Ça ne peut plus traîner : Anderlecht a beaucoup de dossiers urgents

Car il faudra trouver un équilibre : préserver l'ADN d'Anderlecht, tout en étant capable de travailler avec une exploitation moderne des datas. Combiner le meilleur des deux mondes. Le club ne veut pas, plus tard, devoir conclure que cela ne fonctionne à nouveau pas.

Maintenant que Jérémy Taravel sera, sauf surprise, confirmé jusqu'à la fin de la saison, le dossier pourrait s'accélérer. Il fallait attendre de voir quels seraient les résultats sous l'ancien adjoint de Hasi : si cela avait été décevant, l'arrivée d'un directeur sportif serait devenue encore plus urgente.





Ce n'est pas que cela ne l'est pas aujourd'hui : Anderlecht a de nombreux dossiers complexes en attente d'une solution. La prolongation de Nathan De Cat est la plus urgente. Mais aussi celle de Thorgan Hazard. Le mercato d'été doit être préparé. À quels postes renforcer l'équipe ? Qui peut partir ? Il faut s'y atteler dès maintenant, sinon le RSCA se retrouvera encore une fois à courir derrière les événements.