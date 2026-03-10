Des débuts en Liga réussis ? Cyril Ngonge encore décisif dans le championnat espagnol

Cyril Ngonge a été décisif ce lundi soir en Liga lors du partage entre le RCD Espanyol et le Real Oviedo.

Alors que l'équipe du joueur belge était menée 0-1 face à la lanterne rouge du championnat espagnol, Cyril Ngonge a été passeur décisif à la 36e minute de jeu pour Kike Garcia. Le score est ensuite resté inchangé au grand désarroi du club barcelonais qui est actuellement septième du championnat et qui vise le top six.

À noter que dans cette rencontre, le Belge écopait d'un carton jaune plus tôt dans la rencontre à la 12e minute de jeu. Il a finalement été remplacé peu après l'heure de jeu (62e) par Pere Milla.

Cyril Ngonge, décisif un match sur deux

Après quatre matchs disputés sous ses nouvelles couleurs, Cyril Ngonge s'est montré décisif à deux reprises. Il avait déjà délivré une passe décisive lors de ses débuts contre Villarreal.

D'un point de vue résultat, rien ne va plus cependant. En effet, l'Espanyol n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de championnat (deux défaites et trois nuls). Le joueur belge n'a donc jamais contribué au succès de son équipe depuis son arrivée en prêt en provenance du Torino cet hiver.



Dimanche, les hommes de Manolo González se déplaceront à Majorque. Face à une autre équipe actuellement dans la zone rouge, 18e, ils se devront de s'imposer, sans quoi on pourrait commencer à vraiment parler d'une crise.