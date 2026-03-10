Taclé par la direction brugeoise, Nicky Hayen réagit

Photo: © photonews

Dans un entretien à cœur ouvert accordé à HUMO, Nicky Hayen a réagi à plusieurs déclarations du président brugeois Bart Verhaeghe.

Après son licenciement, qui a surpris voire choqué énormément d'observateurs du football belge, Nicky Hayen a rapidement rebondi au KRC Genk. Son ancien président, Bart Verhaeghe, avait tenu des propos assez étonnants à son sujet, estimant que Hayen devait surtout "être reconnaissant" envers l'opportunité que Bruges lui a offerte.

Des propos que Nicky Hayen balaie d'un revers de la main. “Bart sait très bien à quel point je suis reconnaissant envers le Club de Bruges. Je le lui ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai souvent répété en interview", pointe l'actuel coach de Genk dans un entretien accordé à HUMO

"En interne, il a bel et bien exprimé son appréciation à mon égard. Je ne fais donc pas grand cas de cette déclaration, je l'attribue aux émotions du moment. Mais est-ce dommage ? Oui, bien sûr. Pour moi, le dossier est clos”, déclare Hayen.

Hayen n'a pas besoin de reconnaissance

Nicky Hayen précise d'ailleurs qu'accepter de prendre les rênes de l'équipe A était un risque pour lui, qui coachait les U23 jusque là. “J'avais tout à perdre. Si je n'avais pas mené cela à bien, je n'aurais plus eu de travail: je ne pouvais pas retourner au Club NXT", pointe-t-il. 


Alors que Genk s'apprête à disputer les 8e de finale de la Conference League, Hayen fait peu de cas du manque de reconnaissance du FC Bruges. "Je n'en ai pas besoin. Je préfère que d'autres – le président, la direction, les joueurs, le staff, les employés – récoltent les lauriers du succès plutôt que de l'inscrire à mon actif. J'accorde aux travailleurs de l'ombre leur part de lumière". 

FC Bruges
KRC Genk
Nicky Hayen

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
