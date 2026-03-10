"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

À deux journées de la fin de la phase classique, la lutte pour le titre en Jupiler Pro League approche. Six équipes s'affronteront lors des Championss Play-Offs pour décrocher le sacre.

Le STVV est la plus grande révélation de la saison en Jupiler Pro League. Pourtant, après le week-end dernier, le consultant Thomas Chatelle attend beaucoup d'Anderlecht pour les Champions' Pay-Offs.

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un match de ce niveau en Pro League, comme celui entre le Club de Bruges et Anderlecht 2-2", confie-t-il au journal Het Belang van Limburg. "C'est grâce à Anderlecht, car du côté de Bruges, ils n'étaient pas à leur meilleur niveau".

Jérémy Taravel a réussi à remettre l'équipe sur les rails "C'est incroyable de voir comment les choses ont tourné. Nommer Taravel coach principal n'était ni le plan A, ni le plan B, ni même le plan C. La direction n'a aucun mérite dans cette histoire."

Anderlecht : le trouble-fête idéal

Taravel a saisi sa chance et mérite le respect pour ça. Selon Chatelle, lui et son équipe pourraient être la grande surprise de la fin de saison.


"Ils partent favoris en tant qu'outsiders pour la finale de la Coupe contre l'Union, et ils pourront entamer les Championss Play-offs en avril sans trop de pression. Personne ne s'attend à ce qu'ils soient champions. Pour un club comme Anderlecht, c'est une situation idéale. Méfiez-vous, ils pourraient surprendre tout le monde", conclut l'ancien joueur.

