L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

Qui affrontera les Diables Rouges le 21 juin prochain à Los Angeles ? L'Iran semble se diriger vers un forfait, mais l'Irak est dans une situation compliquée.

Chaque jour amène son lot de nouvelles interrogations concernant la situation de l'Iran, tant sur le plan géopolitique et humanitaire que sportif. Car la fédération iranienne ne s'en était pas cachée dans les heures suivant l'attaque israélo-américaine : envisager de participer à la Coupe du Monde 2026 semble utopique.

Dès lors, le règlement de la FIFA impliquerait que ce serait l'Irak ou les Emirats Arabes Unis, nations classées après l'Iran au classement mondial, qui remplaceraient la Team Melli dans le groupe G de la Belgique à la Coupe du Monde.

Problème : l'espace aérien du Moyen-Orient (et de l'Irak en particulier) étant fermé, la délégation irakienne (fédération, staff et joueurs) est coincée au pays. L'Irak doit en effet disputer un barrage à la fin du mois de mars à Monterrey, affrontant soit la Bolivie, soit le Suriname qui se disputent un ticket pour cette finale intercontinentale.

L'Irak a demandé un report du barrage. "C'est stressant. C'est un gros défi. J'ai 4 ou 5 plans à l'heure actuelle, tous différents... Ca fait beaucoup de nuits sans sommeil à essayer d'organiser ça", raconte le sélectionneur de l'Irak, Graham Arnold, ancien joueur du FC Liège et de Charleroi, sur CNN.

L'Irak devrait bel et bien remplacer l'Iran dans le groupe G

Une option était de quitter le pays par bus. "Mais un trajet de 30 heures de bus vers un autre pays, ce n'est pas possible, pas sain pour les joueurs, et il y a aussi les complications liées aux visas pour rentrer dans d'autres pays", regrette-t-il. Cependant, même si l'Irak venait à devoir déclarer forfait pour ce barrage, Graham Arnold estime que c'est bel et bien son équipe qui devrait hériter du ticket de l'Iran.





"L'Iran est membre de l'AFC et l'Irak aussi ; si l'Iran déclare forfait, nous sommes les prochains sur la liste", affirme l'Australien. L'Irak est en effet la nation asiatique la mieux classée après l'Iran au classement mondial.

Il semblerait donc que si la FIFA souhaitait être équitable, elle opterait pour cette option : offrir au vainqueur de la demi-finale entre le Suriname et la Bolivie un ticket direct... et ensuite, en cas d'abandon de l'Iran, valider la qualification de l'Irak, qui a été plus loin que les Emirats Arabes Unis dans les qualifications de la zone asiatique et est mieux classé que ces derniers au ranking FIFA.

Le seul scénario permettant aux Emirats d'être présents au Mondial 2026 serait donc un double forfait de l'Iran et l'Irak en juin prochain. Mais l'Irak n'étant pas en guerre ouverte avec les USA, cette éventualité paraît évitable.