Hein Vanhaezebrouck estime qu'Anderlecht ne doit pas lever l'option d'achat de Moussa Diarra. Selon le consultant, le défenseur n'est pas encore assez convaincant dans son jeu.

"Je ne suis pas d’accord avec les commentaires disant qu’Anderlecht doit lever l’option pour Moussa Diarra", a déclaré Vanhaezebrouck au micro du Nieuwsblad. Il estime que trop d’espaces apparaissent défensivement lorsque le défenseur est sur le terrain.

Selon lui, le milieu de terrain n’apporte pas suffisamment de soutien défensif. Il prend notamment l’exemple du match contre le Club de Bruges. "Sabbe et surtout Seys rentraient dans l’axe et n’étaient pas suivis par le milieu, ce qui plaçait les défenseurs centraux en infériorité."

Hein Vanhaezebrouck souligne également la liberté laissée aux attaquants : "Tresoldi était presque à chaque fois disponible. Il l’a bien fait, mais il a reçu énormément d’espace de la part d’Ilic et de Moussa Diarra. Ils ne suivaient pas et anticipaient insuffisamment."

Mihajlo Ilic également critiqué

Sur le but du 2-2 du Club de Bruges, Hein Vanhaezebrouck estime que Moussa Diarra est fautif. "Sur l’égalisation de Tresoldi, Diarra dort dans la première zone. Et ce n’était pas la première fois que Tresoldi venait au premier poteau. Presque tous ses buts, il les marque là."



Mihajlo Ilic est lui aussi pointé du doigt : "Ilic pareil : il est surpris sur le premier but lorsque Tresoldi arrive dans son dos. Défensivement, je ne suis pas encore convaincu. Ilic, en particulier, a des difficultés dans les duels."