🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes
Titularisé pour son premier match de Ligue des champions, Antonin Kinsky a commis deux énormes erreurs.
Personne n'aurait voulu être à la place d'Antonin Kinsky ce soir. Titularisé par Igor Tudor pour son premier match de Ligue des Champions, le gardien a vécu un enfer en 17 minutes de jeu avant d'être remplacé.
Le début du cauchemar
En voulant dégager le ballon, Kinsky a glissé devant son but. Lookman a récupéré, a servi Julian Alvarez, qui a ensuite trouvé Llorente pour l'ouverture du score. 0-1 à la 6e minute de jeu et première grosse erreur.
Quelques minutes plus tard, la défense de Tottenham a craqué. Van de Ven est tombé et Antoine Griezmann s'est retrouvé seul face au but pour inscrire le deuxième but de la rencontre.
Le troisième but est arrivé très vite. Kinsky a raté son dégagement et Alvarez, placé devant lui, n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Igor Tudor a immédiatement décidé de le remplacer par Vicario.
😱 CAUCHEMAR POUR LE GARDIEN KINSKY, REMPLACÉ APRÈS 15' DE JEU ! 😱— Pickx Sports (@PickxSports) March 10, 2026
Le gardien fêtait son premier match d'UEFA Champions League ce mardi soir et a encaissé 3 goals en un quart d'heure... 🆘#UCL #ChampionsLeague #Tottenham #Spurs #Kinsky pic.twitter.com/tcNh0H1oCL
Du soutien sur les réseaux sociaux
David De Gea, ancien portier de Manchester United a tenu à soutenir le jeune gardien sur les réseaux sociaux. "Si tu n'as jamais été gardien, tu ne peux pas comprendre à quel point ce poste est difficile. Garde la tête haute, ça ira."
No one who hasn't been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position.— David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026
Keep your head up and you will go again.
L'Atlético Madrid a les deux pieds en quart de finale de la Ligue des champions, à moins d'un miracle. Les hommes de Diego Simeone se sont imposés 5-2.
