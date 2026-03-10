"Business as usual" pour la FIFA concernant l'Iran : "La Coupe du Monde aura lieu"

La situation au Moyen-Orient amène son lot de questions concernant la Coupe du Monde 2026, notamment au sujet de la participation de l'Iran, qui paraît peu probable. Et le COO de la FIFA, Heimo Schmirgi, ne laisse pas planer beaucoup de doute.

L'Iran participera-t-il à la Coupe du Monde 2026 ? Si pas, qui remplacera la Team Melli dans le groupe de la Belgique ? La réponse à cette question semble être : soit l'Irak, soit les Emirats Arabes Unis, les deux nations asiatiques mieux classées au ranking FIFA.

Mais l'Irak est également dans une situation difficile, ne pouvant pour le moment pas quitter le Moyen Orient pour disputer son barrage intercontinental. Dans ce cas, il est possible que les Emirats intègrent la compétition, si la FIFA n'accepte pas de reporter le barrage prévu à la fin du mois de mars au Mexique.

La Coupe du Monde 2026 aura lieu, assure la FIFA

Bref : les questions se multiplient, et la FIFA semble dans l'expectative. Certains estiment même que les USA, en tant que pays belligérant et "agresseur" de l'Iran, devraient être boycottés, voire démis de l'organisation du Mondial, comme la Russie a pu être écartée de toutes compétitions sportives après l'attaque de l'Ukraine.

Le COO de la FIFA, Heimo Schmirgi, a adressé ces questionnements lors d'une visite à l'International Broadcast Centre de Dallas, centre de diffusion de la compétition. "À un moment donné, les choses se résoudront d'une façon ou d'une autre. Et la Coupe du Monde aura lieu, de toute évidence", affirme-t-il dans des propos relayés par Givemesports.



"La Coupe du Monde est trop grande (pour être reportée, nda) et notre souhait est que toutes les nations qualifiées puissent participer", espère Schmirgi.