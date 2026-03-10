Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !
Photo: © photonews
Nicolo Tresoldi est en ce moment co-meilleur buteur du FC Bruges. S'il continue sur cette lancée, l'Italo-Allemand pourrait bien s'offrir quelques beaux bonus financiers.

Le Club de Bruges a une véritable pépite entre ses mains en la personne de Nicolo Tresoldi. L'attaquant germano-italien de 21 ans a mis un peu de temps à éclore, mais compte désormais 11 buts en Jupiler Pro League ; après son doublé face à Anderlecht, il est ainsi co-meilleur buteur du championnat.

Tresoldi est arrivé l'été passé en provenance de Hanovre contre 7,5 millions d'euros. Il est évalué à 10 millions d'euros par Transfermart et pourrait bien quitter le Jan Breydel pour une somme bien plus élevée. Mais le buteur semble également en bonne voie de toucher des bonus financiers intéressants.

Nicolo Tresoldi ira-t-il à la Coupe du Monde 2026 ? 

Het Laatste Nieuws révèle en effet que le FC Bruges a promis un total de 350.000 euros additionnels à Tresoldi s'il remplissait un certain nombre d'objectifs, dont certains sont réalistes. L'un d'eux implique de démarrer 30 matchs pour les Gazelles ; il en est à 27 titularisations, et touchera 100.000 euros s'il en débute donc trois de plus.

Le natif de Cagliari décrocherait ensuite 100.000 euros de plus s'il venait à être sacré meilleur buteur du championnat (Playoffs compris). Il est actuellement co-meilleur scoreur aux côtés de Thorgan Hazard. 

Lire aussi… Nicolò Tresoldi vers un départ du Club de Bruges cet été ? De grands clubs allemands séduits par le Brugeois
Enfin, un bonus conditionnel dépend d'une éventuelle sélection en équipe nationale. S'il vient à être appelé, Nicolo Tresoldi touchera 50.000 euros ; si c'est pour participer au Mondial, il touchera 100.000 euros. Reste à savoir pour qui ; l'Allemagne tient la corde, Tresoldi étant international U21, mais la Squadra Azzurra n'abandonne pas. Le Brugeois avait évoqué son choix de sélection le mois passé dans la presse italienne. 

