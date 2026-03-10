Analyse Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter
C'est un débat chez beaucoup d'observateurs depuis dimanche soir : le Standard, toujours dans la course à deux journées de la fin, mérite-t-il de disputer les Champions Play-Offs ? Voici cinq raisons de le penser et cinq raisons de penser le contraire.

Pourquoi le Standard mérite d'être dans le top 6 ?

Un nombre de blessures important

C'est avec entre deux et sept, parfois huit absents que Vincent Euvrard a dû composer depuis son arrivée au Standard. Dans l'incapacité d'aligner deux fois la même équipe, le T1 des Rouches a tout de même trouvé des solutions, bouché les trous et parfois bricolé un petit peu, mais les Rouches sont malgré ça toujours dans la course. On aurait aimé voir ce que ça aurait donné avec une équipe plus souvent complète.

Un excellent bilan à l'extérieur

Depuis sa victoire acquise à Zulte, le Standard est la... troisième meilleure équipe du championnat à l'extérieur, derrière Saint-Trond et le Club de Bruges. Fou, pour une équipe qui peinait toujours loin de ses bases ces dernières années. Et pour aller loin dans une saison, il faut pouvoir être capable de gagner de gros matchs dans les stades adverses, et le Standard sait le faire.

Des victoires dans les chocs

Deux victoires contre Genk dont un 0-3 planté à la Cegeka Arena, un succès en deux temps contre l'Antwerp à domicile, une solide victoire dans le Clasico à Sclessin, un partage contre l'Union : le Standard ne les a pas tous gagnés, mais il a su remporter des matchs au sommet cette saison. Une caractéristique importante pour pouvoir disputer les Champions Play-Offs... où il n'y a plus que ça.

Les meilleurs supporters de Belgique

Ils ne sont pas l'équipe, mais ils sont certainement l'une des raisons qui ont poussé Henry Lawrence, alors piston droit, à se retrouver dans le petit rectangle adverse à la 87e minute à Zulte pour pousser au fond. Capables de secouer leurs joueurs après de mauvaises performances (une fois dans l'excès), et les meilleurs pour animer une tribune et porter leur équipe. Les murs du parcage visiteurs du stade Arc-en-Ciel peuvent en témoigner.

Les concurrents ne font pas mieux

On va en parler ci-dessous, mais le fond de jeu du Standard n'amène pas à penser qu'il mérite le top 6. Mais ses concurrents font-ils mieux ? Gand brille aussi par son inconstance, Genk chute encore souvent malgré une meilleure période après un début de saison très délicat, et Westerlo est la quatrième meilleure équipe des dix derniers matchs après un début de saison aussi compliqué. Ce n'est pas vraiment mieux.

Pourquoi le Standard ne mérite pas d'être dans le top 6 ?

Un fond de jeu qui peine à convaincre

Nous y voici, et c'est le principal point d'attaque contre ce Standard de Vincent Euvrard. On va y revenir, mais les statistiques offensives ne sont pas convaincantes, et le jeu proposé dans son ensemble non plus. La défense retrouve une certaine solidité, mais les "expected goals" sont toujours aussi faibles, et les connexions dans leur ensemble sont encore imprécises. Ce n'est pas le jeu d'un candidat au top 6.

Un bilan ridicule contre le flop 5 à domicile

Ce point-ci et le suivant sont liés. Avec tout le respect pour ces équipes, un candidat au top 6 ne peut pas signer un 3/15 à domicile contre Dender (1-1), la RAAL (1-1), le Cercle (0-3), Louvain (0-1) et Zulte Waregem (0-0). Des équipes qui se sont souvent présentées avec un bloc bas que les Rouches ne sont jamais parvenus à percer. D'autant plus étonnant, quand on se rappelle du point sur les supporters ci-dessus.

Une incapacité à gagner à Sclessin

3/15 contre le flop 5, et 17/42 à Sclessin depuis le début de la saison : le Standard est la douzième meilleure équipe du championnat à la maison, devant le flop 5 moins Zulte. Quatre victoires seulement à domicile, c'est évidemment beaucoup trop peu pour ambitionner les Play-Offs 1, où prendre des points chez soi est crucial lorsque les déplacements se veulent de plus en plus difficiles.

Les statistiques offensives d'un descendant

26 buts marqués en 28 matchs. La troisième pire attaque derrière la RAAL et Dender. 14 buts marqués à domicile à Sclessin en autant de matchs, soit le deuxième pire bilan derrière la RAAL. 21 points gagnés à l'extérieur grâce à... 12 buts seulement. Le Standard a marqué deux buts dans un match de Pro League à sept reprises seulement. Il a marqué trois buts à deux reprises, contre Charleroi et à Genk. C'est plus qu'insuffisant.

L'absence d'un véritable buteur

La cause est peut-être ici. Rafiki Saïd est toujours le meilleur buteur (et le meilleur passeur) du Standard cette saison, avec cinq buts. Cela le classe à la... 26e position du classement des buteurs. Avec trois buts, Thomas Henry, Dennis Ayensa et Marco Ilaimaharitra sont à égalité avec beaucoup d'autres, entre la 60e et la 80e place. Abid, Nielsen et Hautekiet, deux buts, sont aux alentours de la 100e. Comment finir dans le top 6 sans attaquant qui marque ?

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
