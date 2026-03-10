Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale

Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale
Photo: © photonews

En décembre dernier, Dennis Gyamfi a été victime de racisme sur la pelouse du SK Beveren. Une épreuve durant laquelle il a pu compter sur un soutien inattendu.

Rappel des faits : en fin d'année passée, le latéral droit du Beerschot, Dennis Gyamfi (24 ans), a été victime de propos racistes lors du déplacement des Rats au SK Beveren. Les deux clubs avaient publié un communiqué commun dénonçant ces débordements, Beveren engageant des procédures civiles afin d'exclure les coupables du stade.

Quelques mois plus tard, Gyamfi a brisé le silence au micro d'ESPN sur le sujet. "J'ai entendu quelque chose, des cris. J'ai regardé un homme. Il a fait quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, et me fait toujours mal. Il m'a traité de singe", raconte le joueur néerlandais.

"C'était très clair quand c'est arrivé. C'est comme ce qui s'est passé avec Vinicius Junior, ça doit aussi cesser. Je ne pouvais plus me concentrer, je ne pouvais plus contrôler le ballon. Je ne savais plus ce qui se passait dans le match", révèle Dennis Gyamfi. 

Un message de soutien de Jude Bellingham 

"Je n'avais jamais vécu quelque chose de tel, c'était nouveau pour moi. Ma famille l'a vu aussi et m'a appelé après le match". Le soutien a ensuite afflué de partout pour le joueur du Beerschot, qui a reçu des messages de plusieurs personnalités du monde du football.


"J'ai reçu un message de Harvey Barnes, qui joue à Newcastle et que j'ai connu en Angleterre. Demarai Gray aussi, qui joue à Birmingham". Le joueur le plus célèbre qui l'a contacté, cependant, c'est très clairement un certain... Jude Bellingham. "J'ai beaucoup d'amis dans le football européen, nous restons en contact et dans ce genre de situations, on se soutient toujours. Ca me rend heureux, de ne pas être seul". 

 
Dennis Gyamfi

