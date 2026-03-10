🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée
Photo: © photonews

Quatre rencontres de la 29e journée de Challenger Pro League se sont jouées ce soir. Voici les résultats et les buteurs de ces matchs.

Quatre matchs étaient au programme ce soir en Challenger Pro League et on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Voici le résumé complet de ce qu'il fallait retenir ce mardi, en même temps que la Ligue des Champions.

Beerschot – RSCA Futures 4-2

Le Beerschot a démarré fort grâce à deux penalties de Brian Plat en début de match. D'Margio Wright-Phillips a corsé l'addition avec un troisième but avant la pause. Les jeunes d'Anderlecht ont recollé au score grâce à un doublé de Terry Van De Ven, mais Brian Plat a plié le match en inscrivant un troisième penalty.

Patro - RFC Liège 1-1

Aucun but en première période. Le Patro a pris l'avantage après un but contre son camp de Pierre-Yves Ngawa dix minutes après la pause. Un peu après l’heure de jeu, le scénario s'est répété, mais de l'autre côté : Jordan Renson a lui marqué contre son camp.

Eupen – Lierse 0-1

Merveille Bokadi a marqué contre son camp et offert l'avantage au Lierse à la 5e minute de jeu. Le cauchemar a continué pour lui avec une exclusion avant la mi-temps, puis Eupen a fini le match à neuf après un deuxième carton rouge en fin de rencontre.

Jong Genk – Club NXT 0-0

Aucun but dans la rencontre, un triste match nul.

Mercredi, le SK Beveren sera sacré champion s'il s'impose face au RWDM. Les matchs entre les jeunes de Gand et Lommel, ainsi que l'Olympic Charleroi contre Seraing, sont prévus le même jour. Cette journée de championnat prendra fin jeudi avec le duel entre les Francs Borains et Lokeren.

Division 2

 Journée 29
Beerschot Beerschot 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 FC Liège FC Liège
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 20:00 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 12/03 KSC Lokeren KSC Lokeren
