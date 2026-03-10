🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

Quatre rencontres de la 29e journée de Challenger Pro League se sont jouées ce soir. Voici les résultats et les buteurs de ces matchs.

Quatre matchs étaient au programme ce soir en Challenger Pro League et on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Voici le résumé complet de ce qu'il fallait retenir ce mardi, en même temps que la Ligue des Champions.

Le Beerschot a démarré fort grâce à deux penalties de Brian Plat en début de match. D'Margio Wright-Phillips a corsé l'addition avec un troisième but avant la pause. Les jeunes d'Anderlecht ont recollé au score grâce à un doublé de Terry Van De Ven, mais Brian Plat a plié le match en inscrivant un troisième penalty.

Patro - RFC Liège 1-1

Aucun but en première période. Le Patro a pris l'avantage après un but contre son camp de Pierre-Yves Ngawa dix minutes après la pause. Un peu après l’heure de jeu, le scénario s'est répété, mais de l'autre côté : Jordan Renson a lui marqué contre son camp.

Eupen – Lierse 0-1

Merveille Bokadi a marqué contre son camp et offert l'avantage au Lierse à la 5e minute de jeu. Le cauchemar a continué pour lui avec une exclusion avant la mi-temps, puis Eupen a fini le match à neuf après un deuxième carton rouge en fin de rencontre.

Jong Genk – Club NXT 0-0

Aucun but dans la rencontre, un triste match nul.



Lire aussi… Victime de racisme, un joueur de Pro League a été soutenu par une star mondiale ›

Mercredi, le SK Beveren sera sacré champion s'il s'impose face au RWDM. Les matchs entre les jeunes de Gand et Lommel, ainsi que l'Olympic Charleroi contre Seraing, sont prévus le même jour. Cette journée de championnat prendra fin jeudi avec le duel entre les Francs Borains et Lokeren.